Un horaire de 4 jours semaine pour les profs?

L’idée d’une semaine de travail de quatre jours fait du chemin au Québec, et les enseignants pourraient aussi emboîter le pas.

• À lire aussi: Où sont les «jobs payantes» de François Legault?

• À lire aussi: Travailler 4 jours, l’idée vous séduit?

«Il y a déjà des enseignants qui travaillent dans les écoles primaires et secondaires qui ont une réduction du temps de travail, qui travaillent 4 jours et il y a, à ce moment-là, le cinquième jour, quelqu’un qui est remplaçant», explique Diane Brunelle, psychologue du travail et des organisations.

Selon cette dernière, un horaire de quatre jours permettrait également aux nouveaux enseignants de travailler cinq jours par semaines «et pas seulement de faire du remplacement quelques heures par semaine».

Cet horaire allégé pourrait permettre à plusieurs enseignants de concilier le travail et la famille ou encore à d’autres de prendre une préretraite.

«Donc de réduire leur temps de travail en permettant aux employés plus jeunes qui ont des responsabilités familiales d’avoir du temps personnel aussi», soutient Mme Brunelle.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.