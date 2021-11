Alexandra Côté et ses deux vedettes de la danse

Ensemble, ce trio québécois formé d’Alexandra Côté et de ses deux chiens, Tesla et Louka, a tout simplement épaté les juges et le public présent sur place au moment des auditions de la 16e édition d’America’s Got Talent (Du talent à revendre) diffusé au réseau NBC l’été dernier en présentant leur numéro de danse impressionnant.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à adopter Tesla et Louka ?

Mon premier chien était réactif aux chiens et c’était difficile de faire des compétitions avec lui. J’ai donc choisi Louka pour faire des compétitions d’agilité avec lui. Ensuite, j’ai voulu un second chien pour aider Louka à faire des spectacles. Un deuxième chien, c’est deux fois plus de plaisir pour moi !

2. Pourquoi avoir choisi Tesla ?

Parce que Tesla est une chienne très énergique, comme si elle fonctionnait à batterie.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chiens ?

Tesla est extrêmement énergique. Cela m’a pris beaucoup de temps à lui montrer à être calme. Elle donne toujours son 110 %. Quand je lui demande quelque chose, elle va le faire avec beaucoup (presque trop) de volonté. Par exemple, lorsque je lui demande de sauter à la corde, elle ne fait pas un petit saut normal, elle veut sauter à la hauteur de mon visage pour me regarder dans les yeux. Elle est très affectueuse. Aussitôt que je m’assois, elle doit être à côté ou sur moi. Louka est un chien assez calme pour un border collie. Peu importe où je vais, il est confiant et calme. Sa passion est la nourriture. C’est un glouton ! Il ferait n’importe quoi pour de la nourriture, même lorsqu’il vient tout juste de manger.

4. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis plus chien, car j’adore leur motivation à jouer et à apprendre de nouvelles choses. Ils demandent aussi beaucoup d’affection, ce qui fait mon plus grand bonheur !

5. Racontez-nous un fait cocasse ou inusité concernant un de vos animaux.

Je suis allée dormir avec Louka chez des amis avant une compétition de Frisbee. Il y avait une poche de nourriture ouverte dans une chambre et évidemment, Louka l’a trouvée. On commençait à se demander où il était, car ça faisait cinq minutes qu’il avait disparu. On a trouvé Louka la tête dans le sac. Il avait mangé la moitié du sac grand format. Le lendemain, à la compétition, chaque heure il devait aller aux toilettes.

6. Quelles sont leurs activités préférées ?

La baignade pour Tesla. Elle passerait sa journée dans l’eau si elle le pouvait. Aussitôt qu’elle voit un trou d’eau, elle est dedans et fait des éclaboussures. Louka aime beaucoup de sports canins. Son activité préférée est l’agilité. Il en ferait pendant des heures.

7. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’avoir ces animaux ?

J’étais très au courant de la race que j’ai choisie. Tous les chiens ont leurs problèmes, ce que j’accepte très bien, car ça me permet de m’améliorer en tant qu’entraîneur canin.

8. En quoi vos chiens peuvent-ils être source d’inspiration pour vous ?

Lorsque Tesla était jeune, elle était très craintive. Je l’ai beaucoup aidée à avoir confiance en elle et maintenant, elle a une belle confiance et surmonte les défis avec facilité. Elle est une inspiration pour moi, car elle est la preuve qu’avec de l’amour, de la patience et de la volonté, on peut s’améliorer. Louka m’inspire beaucoup par son calme. Je suis quelqu’un de très stressé, alors c’est vraiment plaisant d’avoir un chien qui est calme et confiant avec soi.

9. Tel maître, tel animal

Tesla me ressemble beaucoup, elle est une fille très motivée, stressée et qui adore les défis. De plus, elle est très sensible, tout comme moi.

Qui est-elle?