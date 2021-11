Bienvenue au Chalet des dragons

Laurence est plus qu’enthousiaste à l’idée de passer une semaine au Chalet des dragons, pour un camp d’entraînement de basket-ball. Il est loin de se douter que le point fort de son séjour n’aura rien à voir avec son sport préféré... Le garçon établit un lien entre un rêve bizarre et une légende de dragons, racontée lors d’un feu de camp, et le voilà prêt à mener l’enquête dans un monde extraordinaire aux êtres fantastiques...

Ania, le monde extraordinaire où Laurence nous entraîne, d’abord inconsciemment, puis mené par sa quête de sauver ses nouveaux amis, est un univers dans lequel tous les lecteurs aimeraient prendre des vacances prolongées !

Dans son premier roman, l’autrice Sarah Degonse dépeint un monde enchanteur à souhait. À travers ses descriptions de la nature florissante et colorée d’Ania, on ressent un souci du détail ; comme si elle souhaitait vraiment nous faire vivre un beau voyage littéraire. Et c’est réussi !

La grande force de cette histoire est qu’elle mêle à la perfection les styles fantastique et roman d’enquête. Le lecteur peut suivre Laurence pas à pas dans sa découverte d’un monde extraordinaire d’une beauté inouïe, mais aussi dans sa quête de rassembler et de coller toutes les pièces du puzzle, pour comprendre sa réelle destinée...

À travers ses rencontres palpitantes et sympathiques avec les dragons d’Ania, on découvre un garçon curieux et courageux, auquel on s’attache facilement.

Enjeu environnemental

Mention spéciale, également, au souci de l’autrice d’inclure un enjeu environnemental à son récit. Les dragons s’ouvrent à Laurence pour lui raconter que, jadis, les dragons et les humains cohabitaient, mais qu’ils ont dû quitter « notre » monde. Les humains ont créé un déséquilibre dans le cycle de la nature, en voulant s’approprier totalement une de ses ressources les plus précieuses. Un petit clin d’œil écolo qui sera certes apprécié des jeunes lecteurs !

Un jeune héros brave, des créatures fantastiques incroyables et un monde à la nature luxuriante : tous les ingrédients sont là pour tomber sous le charme de la nouvelle série Ania !

À LIRE AUSSI

L’après... 02

Photo courtoisie

Le clan de Skye est bien déterminé à survivre dans un monde sans adultes, ceux-ci ayant disparu en raison d’un virus pandémique qui n’affecte pas les enfants. L’adolescente et sa bande croyaient avoir trouvé un certain « confort » dans leur nouvelle vie. Mais voilà qu’un nouveau clan est dans les parages et il les accuse de leur avoir volé quelque chose de très précieux. Les deux clans trouveront-ils un terrain d’entente, dans ce monde apocalyptique ? La suite du roman L’après est aussi brillante et divertissante que le premier tome ! Impossible de ne pas adorer la pointe d’humour et le ton réaliste de son autrice. Vivement un troisième tome !

Déluges

Photo courtoisie

Un roman d’horreur comme on adore les dévorer ! La nouvelle histoire de cet auteur qui aime nous donner des frissons, notamment avec sa série de romans Infectés, transporte le lecteur dans une maison ancestrale sur le bord du lac Deux-Montagnes. Un secteur très inondable et effroyable ! En emménageant dans sa nouvelle maison, Laurie constate que quelque chose cloche. Son chat disparaît et la porte d’une mystérieuse pièce est impossible à ouvrir. Elle ressent qu’une force maléfique s’empare de sa famille. Déluges, c’est terrifiant, c’est sanglant, c’est captivant ; bref, c’est bon, même très bon. À l’évidence, Marc-André Pilon laisse de plus en plus sa marque, en tant que maître de l’horreur.

Un magazine pour les 14 à 17 ans

Photo courtoisie

Le numéro de novembre du magazine québécois Curium – le magazine science techno société des 14-17 ans – est un incontournable pour les jeunes (et moins jeunes) friands de l’art numérique ou ceux qui désirent s’y initier. Le dossier sur l’art numérique aborde le langage binaire, l’intelligence artificielle et la réalité augmentée, sans oublier l’œuvre immersive. D’ailleurs, à l’aide d’un code QR, les lecteurs pourront explorer l’œuvre d’une artiste montréalaise qui met en forme, en couleur et en rythme le trouble de l’anxiété. En touchant l’écran de son téléphone, le lecteur pourra agir sur les pensées du personnage. Les possibilités du numérique sont certes intéressantes !

On SEXplique ça

Photo courtoisie

Aborder la sexualité avec un adolescent ou une adolescente peut rapidement devenir un sujet tabou et extrêmement gênant... Pourtant, c’est totalement sain d’avoir une discussion, voire plusieurs discussions éclairées à ce sujet ! Avec ce livre – qui contient une préface d’Ariane Moffatt et de Florence Marcil-Denault – il sera peut-être plus simple pour les parents de parler de changements corporels et biologiques, d’infections transmissibles sexuellement, d’identité sexuelle, de consentement et des relations amoureuses et sociales. Un guide sexuel et relationnel pertinent qui pourrait vous aider à mieux responsabiliser votre jeune, afin que sa vie sexuelle soit aussi saine et positive que possible.