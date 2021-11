Carabins-Rouge et Or: une fin de semaine époustouflante

Quelle fin de semaine j’ai passée au CEPSUM ! Les matchs de soccer et de football entre les Carabins et le Rouge et Or étaient remplis d’émotions autant sur le terrain que dans les estrades du CEPSUM. Vendredi soir, il y avait près de 1000 spectateurs qui ont assisté à la victoire de l’équipe féminine du Rouge et Or et à la victoire des hommes des Carabins. Dimanche après-midi, dans une ambiance festive, les Carabins ont mis la main sur la quatrième coupe Dunsmore de leur histoire.

Photos Martin Alarie, Pascale Vallée, Raphaël Bergeron-Gosselin

Le quart-arrière des Carabins, Jonathan Sénécal, qui a lancé pour 272 verges, est en compagnie du Joueur du match, le porteur de ballon Bertrand Beaulieu, qui a marqué 3 touchés avec des gains de 121 verges au sol et 85 verges par la passe.

Avant le match, Mila Jouin avait un beau message pour les Carabins.

Les partisanes du Rouge et Or étaient nombreuses : on voit Florence Morin et Amelie Hudon, laquelle encourageait son frère du Rouge et Or, Mathieu Hudon.

Avant le match, j’ai croisé plusieurs partisans du Rouge et Or, dont Yves Hamelin, qu’on voit entouré de son épouse, Suzanne Sauvé, et de leurs filles, Laurence et Maude Hamelin.

Les frères Hubert et Mathieu Perreault affichent fièrement les couleurs des Carabins

Les jeunes espoirs de Belœil, Nathan Mayer, Olivier Chaput et Louis-Félix Tremblay, ont remporté le Championnat Atome de la Ligue Montréal-Métro.

Hugues Surprenant et son fils Éloi sont des partisans des Carabins.

Le Rouge et Or a remporté la finale provinciale de soccer féminin en prolongation. Parmi les membres de l’équipe gagnante, on voit Laurie Roy, Geneviève Girard et Audrey Génois.

La défenseure du Rouge et Or Ariane Routhier surveillait de près l’attaquante des Carabins Érika Bastien, issue du programme de sport-études de Félix-Leclerc, à Repentigny.