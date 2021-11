CH: une visite à Boston sans ses deux gardiens

C’est sans ses gardiens Jake Allen, et bien évidemment Carey Price, que le Canadien de Montréal foulera la glace du TD Garden de Boston, dimanche soir, pour y affronter les puissants Bruins et leur dévastateur premier trio, formé de Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak.

Dans le cas de Price, pas de surprise. Mais Jake Allen était assurément le choix des entraîneurs du CH pour ce match intrasection contre Boston. Une violente collision avec Dylan Larkin lors du duel de samedi face à Detroit l’a toutefois forcé à retraiter au vestiaire. On craint une commotion cérébrale dans son cas.

Le jeune Cayden Primeau a donc été rappelé d’urgence en fin de soirée, mais c’est quand même Samuel Montembeault qui risque d’avoir le colossal mandat de freiner les ardeurs du monstre à trois têtes des Bruins.

Marchand (18 points en 12 matchs), Bergeron (13 points en 12 matchs) et Pastrnak (12 points en 12 matchs) n’ont pas connu de mauvais match cette saison. Ils sont de tous les combats et leur chimie, à l’image des dernières campagnes, continue de faire des ravages.

Avec sept victoires en 14 matchs, les Bruins (cinquièmes dans l’Atlantique) ont cependant des faiblesses à exploiter.

Leur défensive n’a plus l’aplomb qu’elle avait jadis. Devant le filet, Jeremy Swayman et Linus Ullmark se partagent le boulot avec six matchs chacun, mais aucun des deux ne semble avoir convaincu la haute direction qu’il était vraiment l’homme de la situation.

Le CH, qui occupe toujours le septième rang de la section, est-il dans un bon jour ou flanchera-t-il pour une 13e fois en 17 matchs?