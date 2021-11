Daniel Paré reçoit le mérite du Conseil interprofessionnel du Québec

Le directeur de la campagne québécoise de la vaccination contre la COVID-19 et inhalothérapeute, Daniel Paré, a reçu samedi le prix «Mérite» du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) pour sa contribution significative au rayonnement de son ordre professionnel.

«Être inhalothérapeute, c’est quelque chose que je vis au quotidien et ça me permet de comprendre encore plus les gens sur le terrain», a partagé M. Paré lors de son discours de remerciement.

Inhalothérapeute de profession depuis la fin des années 1980, M. Paré s’est réorienté dans la gestion des services de santé en 2015, quand il a repris les commandes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. En janvier 2021 Québec lui a demandé de diriger la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19.