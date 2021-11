Des conseils pour une utilisation saine de TikTok

L’utilisation de TikTok peut avoir des conséquences désastreuses sur les jeunes, dont le développement de tics, une situation qui devrait inciter à la modération pour l’ensemble des médias sociaux, selon Patrice Lavoie, vice-président d’H+K Strategies.

«Il y a des façons pour les parents de faire en sorte que leurs jeunes utilisent la plateforme TikTok, ou n’importe quelle autre plateforme, de la façon la plus saine qui soit», a expliqué M. Lavoie, en entrevue dimanche à LCN.

L’expert en médias sociaux a souligné que la plateforme TikTok est destinée aux 13 ans et plus. Il a donc recommandé aux parents de créer un compte avec leurs enfants s’ils ont moins de 13 ans.

«On conseille de créer un compte avec la propre adresse courriel du parent pour que le parent puisse avoir accès à ce que le jeune regarde», a-t-il conseillé. «Si vous voyez que votre jeune regarde des vidéos de façon compulsive, il faut à ce moment-là intervenir pour leur dire de prendre une pause. Ce sont des vidéos de 15 secondes ou moins, alors c’est très facile quand on est en période d’attente de regarder des vidéos de façon compulsive.»

Des trucs pour protéger les utilisateurs

Selon M. Lavoie, TikTok a plusieurs mesures pour protéger les utilisateurs, et ce, plus que d’autres plateformes. Ainsi, si on publie une vidéo sur la COVID-19, un lien va s’ajouter automatiquement pour avoir de l’information vérifiée.

«Si on publie une vidéo où il y a des discours de haine ou de nudité, la vidéo va être automatiquement retirée par TikTok, donc il y a des trucs comme ça pour faire en sorte que l’utilisation soit optimale pour les jeunes», a-t-il précisé.

«C’est un algorithme qui vous donne exactement ce que vous aimez regarder, donc si vous voyez que votre jeune regarde beaucoup de vidéos de cascades ou de trucs qui semblent dangereux, ça veut dire qu’il en regarde beaucoup et au complet, qu’il aime et qu’il partage ce genre de contenu, donc assurez-vous de voir ce qu’il regarde comme contenu», a-t-il ajouté.

L’utilisation des médias sociaux a augmenté avec la pandémie, et selon M. Lavoie, il faut s’assurer de prendre des pauses régulièrement pour que l’utilisation reste saine.

«Il faut s’autogérer soi-même, et pour les parents qui ont des jeunes, assurez-vous que ce qu’ils voient dans leur fil d’actualité, c’est du contenu qui est bien pour eux. Il y a du contenu qui peut être positif, et d’autres un peu moins, donc il faut être alerte», a-t-il rappelé.

En outre, le vice-président de H+K Strategies a avancé que c’est à chaque créateur de contenu d’avoir la morale de bien connaître son type d’abonnés et de créer du contenu favorable.

«Je pense que c’est la responsabilité des créateurs de contenu de publier du contenu qui est correct pour les abonnés», dit-il.

«Moi par exemple, je vais publier beaucoup de contenu sur l’estime de soi», a ajouté M. Lavoie. «On le sait, pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids. Les gens se sentent un peu moins bien dans leur peau, donc je publie des contenus par rapport à l’acceptation du corps, à l’acceptation de la communauté LGBTQ+.»

