Gaétan Barrette ne sera pas candidat aux élections de 2022

Sans grande surprise, le député libéral Gaétan Barrette annoncera cet avant-midi qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat aux prochaines élections. Les rumeurs couraient déjà depuis un certain temps et se sont intensifiées au cours des dernières semaines pour finalement être confirmées aujourd’hui.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, celui qui a été ministre de la Santé de 2014 à 2018 au sein de l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard doit en faire l’annonce lors d’une conférence de presse. Il demeurera cependant dans le caucus libéral jusqu’à la fin du présent mandat.

Le député de La Pinière a récemment été impliqué dans un conflit ouvert avec la députée de Maurice-Richard, Marie Montpetit. La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, à la suite de cette controverse, a pris la décision de retirer aux deux députés concernés leurs responsabilités de porte-parole, déclenchant, du même coup, une crise au sein du caucus libéral.

Rappelons que Marie Montpetit a, pour sa part, été exclue du caucus après des allégations de harcèlement psychologique. Dans une entrevue exclusive accordée à Pierre Bruneau un peu plus tôt cette semaine, elle a nié et a répété qu’elle «exigeait que l’Assemblée nationale aille au bout de ces questions-là et fasse la lumière sur ces allégations. »

Quant à Gaétan Barrette et à sa décision de ne pas être candidat aux prochaines élections, en coulisses, on parle d’un « commun accord ».