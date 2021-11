Inspirer les autres... à l’image de Corno

Tant qu’à avoir l’honneur d’exposer à la galerie Corno de Montréal, Cynthia Coulombe Bégin a voulu en profiter pour pousser sa création plus loin et, dans le même élan, inspirer une génération d’artistes. Comme la regrettée Joanne Corneau l’avait fait de son temps.

Durant la préparation de son exposition Le corps à cœur, dont c’était le vernissage samedi, l’artiste-peintre avant-gardiste de Québec a cogné à la porte de Creaform, un studio spécialisé en numérisation 3D, à Lévis.

À l’aide d’un appareil à très haute résolution, son corps nu a été numérisé dans trois poses différentes, qui ont ensuite été imprimées en 3D en plusieurs exemplaires. Les sculptures la représentant ont ensuite eu droit au traitement spécial de Cynthia Coulombe Bégin, qui leur donne couleurs et textures.

« Je ne connais personne qui a fait ça », dit l’artiste, en quête de nouveaux territoires à explorer.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« Avec le temps, explique-t-elle, on se fige dans nos habitudes. Ça fait longtemps que je suis peintre, je suis un peu plus connue, je me dis qu’il faut que j’amène quelque chose de nouveau. Que j’amène de la folie, que je démontre tout ce qu’on peut faire en tant qu’artiste. Nous ne sommes pas obligés de s’en tenir à un style, un médium. On peut toucher à tout pour se réaliser. »

Sur les traces de Corno

Cynthia Coulombe Bégin avait fait sensation en 2019, lorsqu’elle avait réalisé les immenses toiles des quatre coaches de La Voix qui décoraient le studio où l’émission était tournée.

Au fil des ans, l’artiste de 37 ans a développé un univers bien à elle qui lui a attiré des comparaisons avec Corno.

La comparaison l’a d’abord dérangée. Plus maintenant. Même qu’à son tour, elle souhaite que sa créativité inspire de jeunes artistes et se réjouit que son nom soit associé à la défunte peintre québécoise.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« D’avoir la première exposition solo dans sa galerie depuis son décès, c’est symbolique », va-t-elle même jusqu’à dire.

Visible sur deux continents

En plus de ses sculptures, Cynthia Coulombe Bégin présentera une vingtaine de toiles et des photos mixtes médias à la galerie Corno X Beauchamp.

Cet automne, on retrouve aussi certaines de ses œuvres à New York et à Londres. Ses toiles ont aussi été exposées à Toronto et à Los Angeles.

Bref, elle a le vent dans les voiles et réalise son rêve de vivre de son art, mais elle voit encore plus grand.

« Je suis super excitée de cette exposition, mais en même temps je me demande ce qui va se passer après. J’aimerais que mes sculptures me sortent du lot. »

► L’exposition Le corps à cœur, de Cynthia Coulombe Bégin, est présentée jusqu’au 25 novembre à la galerie Corno X Beauchamp de Montréal.

