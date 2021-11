Jean-Marc Parent présente la première de «JMP» ce dimanche à TVA

Vingt-cinq ans après avoir fait ses premiers pas à la télé, Jean-Marc Parent est de retour avec quatre émissions spéciales présentées à TVA.

Pour la première de «JMP», ce dimanche, à 21 h – après «Révolution» –, l’humoriste de 59 ans fait notamment des blagues à propos d'une certaine pandémie de COVID-19 qui a bouleversé le monde. À commencer par lui, car il a peur de tomber malade et admet être «hypocondriaque». Il dit d’ailleurs dans l’émission d’une heure qu’il s’est commandé 12 vaccins pour être certain d’être bien protégé. Il évoque le port du masque et l’enseignement à distance, entre autres choses.

Il raconte aussi d’où lui est venue l’idée d’inviter les téléspectateurs à «flasher» les lumières à l’époque de «L’heure JMP» au défunt réseau TQS. Dans un autre épisode, il va aussi évoquer le numéro de la personne handicapée qui l’a révélé en 1988.

Les tournages de «JMP» se sont déroulés en août dernier au Manège militaire, à Québec. Plus de trois heures d’anecdotes et d’histoires ont été mises en boite lors de chacun des cinq spectacles captés, avec 15 caméras pour ne rien manquer. C’est dire qu’il a fallu faire tout un travail de montage pour proposer quatre émissions spéciales de 60 minutes chacune.

Des conditions

Jean-Marc Parent, qui préfère faire de la scène, a accepté à certaines conditions de revenir au petit écran pour ces émissions spéciales produites par ComédiHa!, en collaboration avec Québecor Contenu, la première étant que sa «gang» des 25 dernières années soit réunie pour l’occasion. Il voulait aussi que le tout soit tourné en 10 jours bien condensés. Il souhaitait de plus être libre de parler de tout et de rien, comme il aime le faire depuis ses débuts.

«Ç’a été vraiment le "fun", c’était comme un conventum, on était tous fébriles, excités. On se donnait des rendez-vous pour écouter de la musique tout l’après-midi avant les répétitions et les tournages, comme dans le temps. [...] On a pris des marches, on a visité», a dit Jean-Marc Parent à l’Agence QMI.

Dans la première émission, c’est le Jean-Marc Parent que l’on connaît qui prend d’assaut la scène, improvisant avec le public, avec les caméras ainsi qu’avec ses nombreux complices dans la salle.

«On voit le même gars, mais qui raconte des histoires différentes. Je ne fais pas de sketches, pas de personnages, c’est le même Jean-Marc», a dit l’humoriste.

Même s’il n’a pas de musiciens avec lui comme dans le bon vieux temps, la musique est encore bien présente, et très forte pour les gens qui se trouvaient au Manège militaire. Parmi ceux-ci, un certain Patrick Normand, qui était là sans que Jean-Marc Parent ne le sache, comme on le verra ce dimanche. Les deux hommes ont jasé et Patrick a même poussé la note.

Jean-Marc Parent va reprendre la route avec les représentations de son 11e spectacle solo, «Utopia», à compter de mai 2022.

