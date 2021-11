Kakko débloque et les Rangers l’emportent

Kaapo Kakko a inscrit son premier but de la saison, et les Rangers de New York ont vaincu les Devils du New Jersey 4 à 3 en tirs de barrage, dimanche soir, au Madison Square Garden.

Le deuxième choix au total du repêchage de 2019 a ainsi touché la cible pour la première fois en 11 parties cette saison. En troisième période, il brisé l’égalité en déculottant avec une magnifique feinte le gardien Jonathan Bernier.

Lors de la période précédente, Kakko a aussi obtenu son premier point de la saison, puisqu’il a fourni une aide sur la quatrième réussite de la saison d’Alexis Lafrenière. Quelques secondes après la fin d’un avantage numérique, le Québécois a poussé une rondelle libre dans le fond de la cage. Adam Fox a été l’autre buteur des vainqueurs.

Pavel Zacha a été celui qui a forcé la tenue du temps supplémentaire. Il a touché la cible avec moins de trois minutes à faire au dernier tiers. En fusillade, Chris Kreider a donné la victoire aux Blueshirts. Il était le septième tireur des siens.

Jesper Bratt et Dougie Hamilton avaient précédemment inscrit les Devils au pointage.

Un 600e point et la victoire pour McDavid

Au Enterprise Center, Connor McDavid a amassé son 600e point dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et les Oilers d’Edmonton ont battu les Blues de St. Louis 5 à 4.

Le capitaine des visiteurs a atteint cette marque en touchant la cible en première période. Il l’a fait à son 421e match en carrière dans le circuit Bettman.

McDavid n’est pas resté à 600 points bien longtemps, puisqu’il a récolté une mention d’aide sur le but de son coéquipier Leon Draisaitl.

Ce dernier a aussi réalisé un exploit dans ce duel. Il a amassé son 15e but et sa 15e aide en 2021-2022. Il est le troisième joueur de l’histoire de la LNH à réussir cela en 15 parties depuis Jaromir Jagr (1995-1996) et Mario Lemieux (1992-1993).

Ce n’est toutefois pas les deux vedettes des Oilers qui ont inscrit le but gagnant dans ce match. C’est plutôt Kailer Yamamoto qui a joué les héros avec moins de 30 secondes à faire au temps réglementaire.

Les «Caps» gâchent le retour de Crosby

Au Capital One Arena, les Capitals de Washington se sont amusés aux dépens du gardien Tristan Jarry et l’ont emporté 6 à 1 contre les Penguins de Pittsburgh.

Ce duel marquait le retour de Sidney Crosby dans la formation des «Pens». Le célèbre numéro 87 avait raté les cinq derniers matchs des siens, alors que son nom était sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

Crosby a conclu son affrontement avec aucun point et un différentiel de -1.

Chez les «Caps», Martin Fehervary, Garnet Hathaway, Daniel Sprong, Conor Sheary, Evgeny Kuznetsov et Tom Wilson ont fait mouche.

