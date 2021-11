La splendeur et l’infamie

Si on a un faible pour les ouvrages historiques qui se lisent tout seuls, celui-ci est dur à battre. À découvrir sans faute !

C’est en se demandant comment les Londoniens avaient pu supporter les innombrables bombardements aériens allemands de 1940-1941 que l’écrivain américain Erik Larson a eu l’idée d’écrire sur Winston Churchill. Pas pour en tirer une énième biographie, mais pour raconter le quotidien de l’homme d’État et de ses proches pendant que la Luftwaffe enchaînait sans pitié les attaques.

Se basant sur les journaux intimes, les documents historiques – dont certains n’ont été déclassifiés que tout récemment –, les mémoires et les lettres envoyées à cette époque, il parviendra ainsi à produire un livre absolument incroyable qui, l’an dernier, a notamment beaucoup plu à l’ancien président des États-Unis, Barack Obama.

Dans l’intimité du vieux lion

La première année de Churchill à la tête du Royaume-Uni a de fait été très mouvementée. À cause des vastes ambitions nazies, certes, mais aussi à cause des membres de sa propre famille. Alors qu’il devra organiser l’effort de guerre, œuvrer pour contrer les forces ennemies, faire le maximum afin d’assurer la sécurité de la population civile et multiplier les démarches dans l’espoir de convaincre les Américains de venir combattre à ses côtés, il sera aussi souvent préoccupé par les frasques de Mary, sa fille rebelle de 17 ans. Ou par celles de son fils Randolph, qui collectionne aventures et dettes de jeu.

Ce qui rend ce livre si particulier, c’est la manière dont l’histoire est narrée. En plus de se lire comme un charme, elle est truffée d’anecdotes étonnantes et de détails croustillants. Dans ces conditions, difficile de ne pas aimer.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Artifices

Photo courtoisie

Avec ce nouveau roman, l’écrivaine française Claire Berest flirte ouvertement avec le polar. D’abord parce que le protagoniste est un flic bourru qui a récemment été suspendu de ses fonctions allez savoir pourquoi, ensuite parce qu’une célèbre artiste plasticienne va se mettre à semer de bien drôles d’indices dans les musées. Une intrigue pleine de surprises qu’on a appréciée.

Le ciel par-dessus le toit

Photo courtoisie

Il a beau être tout petit, avec ses quelque 140 pages, ce livre est en vérité un grand roman. Comme dans la plupart des histoires de Nathacha Appanah, on y croisera des enfants mal dans leur peau : une grande sœur qui fuira dès que possible le foyer familial, et un jeune frère qui tentera l’impossible pour aller la retrouver, même s’il ne sait pas encore conduire. Touchant d’un bout à l’autre.

Le triomphe et la chute des dinosaures

Photo courtoisie

Si on nous demandait d’accoler un seul adjectif à cet ouvrage, sans hésiter on opterait pour « passionnant ». Paléontologue émérite, l’auteur a lui-même identifié une quinzaine de nouveaux dinosaures. Et ici, il raconte tout ce qu’il y a à savoir sur ces immenses bêtes : comment elles sont apparues, comment elles ont régné pendant 150 millions d’années, comment elles se sont éteintes. Un énorme coup de cœur.

L’histoire du monde en 150 biographies visuelles

Photo courtoisie

Ramsès le Grand, Platon, Genghis Khan, Christophe Colomb, William Shakespeare, Charles Darwin, Sitting Bull, Helen Keller, Alan Turing, Youri Gagarine, J.K. Rowling, Greta Thunberg... Ce livre grand format abondamment illustré se penche sur la vie de celles et ceux qui, chacun à sa façon, ont marqué l’histoire des civilisations. La mise en page est dynamique et les textes, simples à suivre. Une très belle idée-cadeau.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Après

On a toujours pensé deux choses de Stephen King : que c’était un conteur hors pair, et qu’il avait le tour de captiver ses lecteurs dès les premières pages. Avec Après, on en a encore une fois eu la preuve.

Mais en vérité, rares sont les personnes qui souhaiteraient posséder le don de Jamie Conklin, son nouveau héros. À l’âge de six ans, il a en effet découvert avec horreur qu’il était capable de voir les morts, et même de converser avec eux. Un « truc » que sa mère lui fera promettre de toujours garder pour lui, car bien des gens mal intentionnés pourraient utiliser ce don à très mauvais escient...

Boum !

Pendant des années, Jamie parviendra ainsi à vivre à peu près normalement. Il lui arrivera bien sûr d’apercevoir quelques morts de temps à autre, mais dans l’ensemble, rien de dramatique. Du moins jusqu’en 2013. Cette année-là, une inspectrice de la police new-yorkaise lui demandera son aide pour parler au fantôme d’un poseur de bombes décédé depuis peu, car lui seul sait où une charge importante d’explosifs a été dissimulée. Sauf qu’en lui parlant, Jamie risquera de ne plus jamais retrouver sa vie tranquille d’avant.

Sans nécessairement être le meilleur de King, un roman qui se lit avec beaucoup de plaisir.