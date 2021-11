Les Carabins remportent la coupe Dunsmore

Bénéficiant d’une incroyable performance du porteur de ballon Bertrand Beaulieu, les Carabins de l’Université de Montréal ont vaincu le Rouge et Or de l’Université Laval 28 à 19 et ont ainsi mis la main sur la quatrième coupe Dunsmore de son histoire, dimanche, au CEPSUM.

Tirant de l’arrière 10 à 0 après un quart, la troupe de l’entraîneur-chef Marco Iadeluca et le demi offensif de première année se sont mis en marche avec cinq minutes à faire avant la pause de la mi-temps.

Sur sa quatrième présence sur le terrain, l’attaque des Bleus a parcouru 95 verges. Cette séquence s’est conclue par une passe de touché de 17 verges de Jonathan Sénécal à Beaulieu.

Le porteur de ballon des Carabins a aussi trouvé la zone payante dans les derniers moments de la première demie. Installés à la ligne d’une verge de leurs rivaux, les vainqueurs ont vu Beaulieu sauter par-dessus la ligne de mêlée pour inscrire le majeur qui leur donnait les devants pour la première fois du match.

Galvanisée par ce retour au pointage, l’attaque des représentants de l’Université de Montréal a poursuivi ses succès en inscrivant 14 autres points au troisième quart. Beaulieu en a profité pour réussir un autre touché après avoir attrapé un relais de Sénécal.

Le joueur du match a conclu son affrontement avec 121 verges amassées avec ses jambes et un autre 85 verges via des attrapés.

De son côté, la défensive des Carabins a fait la vie dure au quart-arrière Arnaud Desjardins en deuxième moitié de match. Le pivot du Rouge et Or a notamment vu l’une de ses passes être interceptée et a été frappé derrière la ligne de mêlée à trois reprises.

Cette victoire des Carabins est historique pour le programme de football montréalais, puisqu’il s’agit de la première fois qu’elle remporte le championnat québécois devant ses partisans. C’est également la première fois que les Bleus battaient le Rouge et Or à trois reprises dans une même saison.

Les Carabins poursuivront leur saison 2021 en étant les hôtes de la coupe Uteck. Pour l’occasion, les champions de la ligue de l’Ouest seront de passage au CEPSUM le samedi 27 novembre prochain.

