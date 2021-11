Canadien: les espoirs étaient là...

Tous les espoirs étaient permis pour le Canadien quand Michael Pezzetta a donné les devants à son équipe en fin de deuxième période.

Mais avant que tout ne s’écroule pour les visiteurs qui ont vu les Bruins inscrire quatre buts sans riposte au dernier vingt dont trois en l’espace de moins de sept minutes.

Montré du doigt pour son début de saison misérable, le défenseur Jeff Petry a ouvert la porte aux Bruins, vainqueurs par la marque de 5 à 2, en écopant d’une punition coûteuse qui allait permettre à Charlie McAvoy d’égaler le pointage au début de cette troisième période néfaste.

« Ce sont les petits jeux qui reviennent contre nous, a déploré Dominique Ducharme dans sa conférence de presse d’après-match. On a donné la rondelle trop souvent à l’adversaire. On a bien joué en première, moins bien en deuxième, mais on a quand même réussi à avoir une avance après 40 minutes de jeu.

« Mais, ils [les Bruins] ont égalé la marque en avantage numérique, sur un drôle de but en troisième, a poursuivi l’entraîneur en chef du CH. Il aurait fallu mieux réagir avec notre avance. »

Montembeault bombardé

Appelé à remplacer Jake Allen, tombé au combat deux jours plus tôt à Detroit, le gardien partant Samuel Montembeault n’a pas grand-chose à se reprocher même s’il s’en voulait d’avoir cédé sur le deuxième but (le quatrième des Bruins) de Charlie Coyle inscrit à mi-chemin en troisième période. Il a fait face à 20 tirs en deuxième.

« Il a été solide, surtout en deuxième, a reconnu Ducharme. Il a fait des arrêts solides pour qu’on garde l’avance. Il progresse depuis qu’il est avec nous. Mais on va aussi avoir besoin de Cayden Primeau. Tout dépendra de la situation avec Jake.

« On va évaluer ça au quotidien. On veut aussi voir comment Cayden peut réagir après un bon départ dans la Ligue américaine. »

Le retour de Drouin

Non seulement Jonathan Drouin a accompagné l’équipe pour ce voyage de trois matchs à l’étranger, mais il s’est entraîné avec ses coéquipiers ce matin.

Tout ça pour dire qu’après avoir raté les six derniers matchs du Tricolore, l’attaquant québécois, qui connaissait un bon début de saison, pourrait renouer sous peu avec la compétition. Mon collègue Jean-François Chaumont souligne même que Drouin a obtenu le feu vert pour retourner dans le feu de l’action.

Direction New York

Le Canadien s’est envolé vers New York après le match d'aujourd'hui en prévision de son affrontement contre les Rangers mardi soir. Il s’agira du premier de deux duels prévus au Madison Square Garden cette saison. Le CH y retournera le 22 décembre prochain.

