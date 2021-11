«Les Éternels», en perte de vitesse, continue de dominer le box-office nord-américain

Preuve que même les superhéros Marvel ne peuvent pas toujours défier la gravité, «Les Éternels» a dégringolé au box-office nord-américain, n'engrangeant que 27,5 millions de dollars pour son deuxième week-end dans les salles, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche.

Le film distribué par Disney, qui avait amassé 71 millions de vendredi à dimanche la semaine dernière, accuse ainsi l'une des baisses les plus importantes pour un film Marvel lors de la deuxième semaine de distribution, selon Variety.

Oeuvre de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, «Les éternels» offre une distribution cinq étoiles comprenant notamment les actrices Angelina Jolie, Salma Hayek et Gemma Chan mais aussi la star de la série «Game of Thrones», Richard Madden, et met en scène une brigade de superhéros imperméables au temps, envoyé par une force supérieure sur Terre pour protéger l'humanité.

«Clifford», les aventures d'un chien rouge géant et de sa jeune maîtresse à New York, arrive en deuxième position pour sa première semaine, avec 16,4 millions.

Ce long métrage adapté des livres pour enfants de Norman Bridwell enregistre ainsi une bonne performance pour un film familial, catégorie particulièrement éprouvée par la pandémie, note l'analyse David Gross.

La reprise du secteur reste ténue, note-t-il, le box-office américain étant toujours inférieur de 35% par rapport à la même période en 2019.

En troisième position, «Dune», adaptation du roman interstellaire de 1965 de Frank Herbert, enregistre 5,5 millions de recettes pour sa quatrième semaine dans les salles obscures (93 millions depuis sa sortie).

L'agent 007 continue de faire bonne figure, avec 4,6 millions pour la sixième semaine du dernier opus de James Bond, «Mourir peut attendre» (150 millions au total).

Il reste devant «Venom: Let There Be Carnage», au cinquième rang avec 4 millions de dollars de rentrées. Tom Hardy retrouve son rôle d'Eddie Brock, un journaliste d'investigation doté de super-pouvoirs grâce à un parasite extraterrestre appelé Venom.

Voici le reste du Top 10:

«Ron débloque» (2,2 millions)

«The French Dispatch» (1,8 million)

«Belfast» (1,8 million)

«Spencer» (1,5 million)

«Affamés» (1,2 million)

