Les Noëls de Marc Hervieux

Le succès des albums Nostalgia et Nostalgia 2 a amené Marc Hervieux à poursuivre l’aventure avec des souvenirs musicaux associés au temps des Fêtes. Des chansons que ses parents écoutaient sur le stéréo de bois et à la radio dans leur appartement d’Hochelaga-Maisonneuve.

On retrouve 15 de ces souvenirs sur son nouvel opus Nostalgia Noël.

À l’origine, Marc Hervieux n’avait pas envie de faire une série nostalgique sans fin. Un engouement au-delà de tout ce qu’il a connu l’a amené à modifier ses plans et à retarder un album classique qu’il devait faire.

« Les gens m’ont demandé de faire un deuxième Nostalgia et ensuite un troisième. Le temps des Fêtes est, pour moi, la période la plus nostalgique de l’année et je crois que ce troisième volet bouclera bien la boucle », a-t-il indiqué, ajoutant en riant que les nœuds, si le succès est encore au rendez-vous, pourraient bien se défaire.

Le chanteur a sélectionné des titres qui ont fait partie de ses Noëls d’enfance. On retrouve, entre autres, Joyeux Noël, I’ll Be Home for Christmas, C’est l’hiver, Baby It’s Cold Outside, Noël blanc, Les enfants oubliés et Blue Christmas.

« C’est un disque qui me fait plaisir, qui aurait fait plaisir à mon père et à ma mère et à ceux qui m’entourent. C’est de la nostalgie heureuse », a-t-il lancé, lors d’un entretien.

Joyeux et familial

Lorsque Marc Hervieux remonte dans le temps et qu’il revoit ses souvenirs du temps des Fêtes, il pense à ses parents qui travaillaient dur afin de pouvoir donner des cadeaux à leurs quatre enfants.

« Il y avait, chez nous, une fierté immense de fêter Noël. La table était remplie avec tout ce qu’il y a de plus traditionnel. C’était très familial et très festif. Je vois mon père en complet et cravate, dans la chaise berçante dans la cuisine, le jour de l’An et qui attendait que quelqu’un vienne lui demander la bénédiction », a-t-il raconté.

La chanson I’ll Be Home for Christmas le ramène à des moments où il avait la larme à l’œil parce qu’il ne pouvait pas revenir à la maison, en raison d’un engagement, pour fêter Noël en famille.

« C’est tough. Tu es ailleurs. Tu fais la chose que tu voulais faire dans la vie, ça marche super bien, mais en même temps, il y a comme quelque chose qui n’a pas d’allure. C’est très bizarre, ce sentiment », a-t-il exprimé.

Les pièces La prière (The Prayer) et Noël à Paris de Charles Aznavour ne sont pas liées à des souvenirs d’enfance.

« J’ai découvert en effectuant des recherches que Charles Aznavour avait fait un album original de chansons de Noël en 1978. Je ne savais pas que ça existait. J’ai eu un coup de cœur presque instantané pour la chanson Noël à Paris », a-t-il raconté.

Marc Hervieux portera ses chansons un peu partout au Québec avant de s’installer au Capitole à Québec, du 18 au 23 décembre, pour un spectacle unique.

« Ça va être un vrai retour aux partys du temps des Fêtes, comme ça l’était dans une autre vie. Avec plein de musiciens, des choristes et un beau souper. J’ai vu le menu ; le Capitole a mis le paquet », a-t-il précisé.

Les dates des concerts de Nostalgia Noël sont en ligne sur marchervieux.com.