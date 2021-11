L’éternel retour du général de Gaulle!

Notre chroniqueur Mathieu Bock-Côté séjourne actuellement en France, d’où il observe l’actualité française d’un œil québécois.

Il est fréquent de commémorer le dixième, le vingt-cinquième ou le cinquantième anniversaire de la mort d’un grand homme.

Il est plus rare de commémorer le cinquante et unième anniversaire de son départ.

C’est pourtant ce qui est arrivé en France cette semaine, de manière un peu étrange pour l’observateur extérieur, avec la commémoration de la mort du général de Gaulle.

Le 9 novembre, l’ensemble de la classe politique s’est remémoré cet anniversaire.

Commémoration

L’émotion était sincère et forcée.

Sincère, car de Gaulle demeure le dernier grand homme en date de l’histoire de France. Il inspire naturellement le respect. C’était un personnage hors norme.

C’est l’homme de la résistance à l’Allemagne nazie, dès le 18 juin 1940. Alors que son pays semblait pour de bon vaincu, il a décidé de poursuivre la lutte, au nom du caractère sacré de l’indépendance nationale, et convaincu que le IIIe Reich incarnait la plus atroce barbarie sur terre.

C’est l’homme qui en 1958, en revenant au pouvoir, a évité à son pays une possible guerre civile et lui a donné des institutions politiques stables.

C’est l’homme qui, au cœur de la guerre froide, croyait encore au destin des peuples. Nous le savons, au Québec : le 24 juillet 1967, chez nous, au terme de sa traversée du chemin du Roy, il a lancé son magnifique Vive le Québec libre, qui résonne encore dans nos cœurs !

De Gaulle est le plus grand homme politique du dernier siècle. Ajoutons, puisque ce n’est pas un détail, que c’était aussi un grand écrivain.

Mais cette émotion, je l’ai dit, était aussi un peu forcée. Car à quelques mois de l’élection présidentielle d’avril 2022, chacun cherche à s’approprier son héritage.

Les différentes familles politiques à droite le revendiquent et le définissent à leur manière.

Mais la gauche aussi, qui fut longtemps antigaulliste, semble se réconcilier avec son souvenir, quitte à s’en fabriquer une version imaginaire, sans trop de rapports avec la réalité historique.

Ce qu’il est agréable de faire parler les morts en affirmant qu’ils nous donneraient raison s’ils étaient de retour parmi nous !

Chacun se présente finalement comme son véritable héritier.

Mais cette commémoration sincère et forcée n’est pas inutile.

Une nation n’est pas qu’une association d’individus se définissant par leurs besoins économiques et matériels, comme si l’être humain était un ventre sans âme.

Histoire

Une nation a besoin de symboles vers lesquels se tourner pour se donner de la force.

Nous faisons de même, au Québec, avec René Lévesque qui joue un peu, à sa manière, le même rôle que de Gaulle dans notre imaginaire collectif. Chaque famille politique, ici, cherche aussi à s’approprier son souvenir.

Les souverainistes nous incitent à aller jusqu’au bout de son rêve, les autonomistes rappellent son nationalisme pragmatique, capable de compromis, et même les fédéralistes cherchent à nous faire croire que Lévesque serait mal à l’aise avec ce qu’on appelle le nationalisme identitaire (en passant, ils se trompent).

Retenons l’essentiel : le passé, loin d’être une matière morte, anime l’identité des peuples.

Un discours de 27 minutes !

Le 9 novembre, Emmanuel Macron a prononcé à la télévision un discours pour mettre à jour sa politique dans la gestion de l’épidémie et définir les grands thèmes au cœur des derniers mois de son quinquennat. Je ne reviens pas sur le détail des mesures, mais sur la durée de l’allocution : 27 minutes. On pourrait presque parler d’un discours-fleuve. On y verra une confirmation de l’importance des grands discours dans la culture politique française.

Souvenirs du 13 novembre

Hier, on commémorait les attentats du 13 novembre 2015, quand des terroristes islamistes ont attaqué le Bataclan et mitraillé les clients assis sur tant de terrasses, à Paris. La France est depuis des années la cible privilégiée des islamistes en Occident. L’étranger qui se balade à Paris en voit les conséquences : on croise souvent des policiers et des soldats surarmés, comme s’ils allaient à la guerre. Comment lutter contre l’islamisme ? La France se le demande encore.

Kamala Harris à Paris

La vice-présidente américaine était de passage à Paris, dans le cadre du Forum sur la Paix. La relation franco-américaine est complexe. Ce sont deux modèles de société de plus en plus contradictoires qui s’affrontent. Les Français rejettent notamment l’idéologie woke, qu’ils voient comme une forme de colonisation idéologique américaine, et qui prend de plus en plus de place dans la vie publique. Ont-ils tort de voir les choses ainsi ? Ne disons-nous pas la même chose au Québec ?