« Pas une excuse », – Petry

BOSTON | Il y a beaucoup de joueurs à l’infirmerie. Et de bons joueurs. Malgré cette réalité qui frappe durement le Canadien, Jeff Petry refuse de s’en servir d’excuses pour expliquer cet autre revers.

« Non, ce n’est pas une excuse. Les 20 joueurs au sein de la formation doivent travailler fort. Nous sommes payés pour jouer et montrer ce que nous avons dans le ventre. Quand il y a des blessés, ça revient aux autres de prendre le relais. »

– Jeff Petry

Petry n’avait pas parlé après le match à Detroit, ni avant le match à Boston. Pour une première fois, il a décortiqué le jeu qui a mené à la blessure de Jake Allen après le contact de Dylan Larkin.

« Larkin avait un pas sur moi. J’ai essayé de pousser sa main, sa main la plus haute, pour lui faire perdre la rondelle. Il était proche du filet. C’est malheureux puisqu’il est entré violement en contact avec Jake et notre gardien est maintenant sur la touche. »



- Jeff Petry

La déception se lisait sur le visage de Samuel Montembeault. Après deux périodes, il tenait son équipe sur ses épaules avec plusieurs gros arrêts. Mais les Bruins l’ont déjoué trois fois en troisième période.

« C’est vraiment frustrant en ce moment, ce n’est pas le résultat qu’on aurait voulu. On a commencé la troisième période avec une avance d’un but. Ils ont marqué en supériorité numérique sur une déviation. Ensuite, il y a eu un mauvais bond sur le troisième but. Ça nous a coupé les jambes. On n’a pas été capables de créer de l’attaque. Le quatrième but, c’est frustrant, je devrai travailler là-dessus. Ça fait deux matchs de suite que je me place en revers sur mon poteau et que je me fais battre au-dessus de l’épaule. Je devrai travailler là-dessus pour que ça n’arrive plus. »

- Samuel Montembeault