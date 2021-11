Un 53e album pour les 50 ans de carrière de René

René Simard est de retour avec un nouvel album. Le 53e de sa carrière. Un album de duos avec la présence de Brigitte Boisjoli, Gregory Charles, Sylvain Cossette, Corey Hart, Marc Hervieux, Mario Pelchat et Bruno Pelletier.

Une liste impressionnante à laquelle s’ajoutent les noms de Véronic DiCaire, Luce Dufault et Marina Orsini.

« Je suis un gars de gang. J’aime travailler en groupe. J’ai lancé des perches à mes amis sans parler à leurs agents. Je leur ai parlé personnellement, et ils ont, à ma grande surprise, tous accepté », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

L’artiste aux mille et un chapeaux a cru, pendant un moment, que Nouveau Rêve, qu’il a lancé en 2015, allait être son dernier album.

« Durant l’année qui a suivi Nouveau Rêve, je me disais que c’était pour être mon dernier. On a ensuite commencé à travailler sur de nouvelles chansons, et c’est à ce moment que l’idée d’un nouvel album, pour souligner mes 50 ans de carrière, a fait surface. Je me suis fait un cadeau et je suis content de le partager avec le monde », a-t-il mentionné.

René Simard a approché des auteurs-compositeurs avec des thématiques bien précises. Frédérick Baron, Sylvain Cossette, Christian Marc Gendron, André Leclair – avec qui il travaille depuis 20 ans – Nelson Minville, Yves Morin et Marina Orsini – qui a composé les paroles de Déjà dix ans – ont écrit les textes et les musiques.

« J’aborde l’urgence de vivre, les proches aidants, l’amitié et je voulais aussi parler de nos pères et de nos mères. Ils ont tous été très réceptifs à mes demandes », a-t-il fait savoir.

De belles rencontres

Les chanteurs invités se sont tous pointés au studio Le Plan A d’André Leclair, dans les Laurentides, pour l’enregistrement des 11 chansons de l’album Condor. Seul Corey Hart a enregistré ses voix à distance.

« Je ne l’ai jamais senti loin parce qu’on se parlait pratiquement tous les jours. Ce fut un beau processus et de belles rencontres à chaque fois », a-t-il précisé.

Condor fait référence à L’oiseau, le titre de son premier album et de cette chanson qui a été le point de départ d’une carrière plus que remplie et qui se poursuit.

« Le condor est un oiseau qui reflète une certaine maturité. Il vole beaucoup plus haut qu’une mésange et il a une vue d’ensemble de notre société. Je trouvais important de voir le monde terrestre de haut et dans cette perspective », a-t-il expliqué.

Condor, avec son lot de belles chansons, réussies et diversifiées, est aussi un album positif. À la René Simard.

« C’est hyper important pour moi. Pour avancer, il faut être positif. Il ne faut pas être négatif et traîner son petit boulet et son nuage gris. Je ne suis pas comme ça », a-t-il dit.

Tu n’es pas seul, le premier simple de l’album, met en vedette les voix de Gregory Charles, Mario Pelchat, Bruno Pelletier et René Simard.

« C’est un genre de rêve que j’avais de réunir ces trois voix, avec moi, dans une même chanson. J’ai toujours admiré Gregory, Mario et Bruno. C’est une chanson de circonstance, et qui dit que peu importe ce que tu vis, avec l’époque bizarre dans laquelle le monde est plongé, tu n’es pas seul », a-t-il expliqué.

Sur scène

René Simard remontera aussi sur les planches pour souligner ses 50 ans de carrière. Il offrira un spectacle en résidence au Capitole de Québec durant une semaine, et ensuite à Montréal au printemps. Une autre série de prestations est prévue pour l’automne 2022.

Il ne faut pas s’attendre, toutefois, à voir tous les invités de l’album Condor, qu’il qualifie d’événementiel, débarquer sur les planches.

« Avec les projections, tout et certaines choses deviennent possibles. On regarde ça. Tout comme l’idée d’avoir un invité pour chacun des spectacles », a-t-il avancé.

Est-ce que Condor est le dernier album du « petit » Simard ?

« On ne dit jamais jamais, mais je ne pense pas à Condor 2 pour le moment. On ne sait jamais », a-t-il laissé tomber, avant de retourner à son rôle de grand-papa auprès de Chloé, la fille de son fils Olivier.