Un classique du magasinage

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Un grand magasin canadien

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Alors que les Montréalais fréquentaient déjà les boutiques et magasins à rayons de la rue Sainte-Catherine, c’est Morgan’s (l’actuel La Baie) qui est habituellement considéré comme le premier grand magasin à s’établir sur cette artère, en 1891. Le Torontois Eaton, qui n’arrive à Montréal que dans les années 1920, agrandit son édifice au tournant des années 1930, pour lui donner son apparence actuelle. Il est le grand magasin le plus vaste dans les années 1950, avant d’être intégré dans le complexe que nous connaissons à la fin du XXe siècle. La chaîne Eaton accompagne les Canadiens dans nombre d’événements de la vie quotidienne, notamment durant le temps des Fêtes. On constate d’ailleurs qu’en 1961, si les préposés n’étaient pas toujours bilingues, l’affichage extérieur, lui, accueillait les clients dans les deux langues. Surtout, au 9e étage, un magnifique restaurant aujourd’hui délaissé accueille alors tout le beau monde du centre-ville ! Reverra-t-on bientôt la réouverture de l’élégante salle à manger de style Art déco du 9e ? À suivre !

Un Torontois à Montréal

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

L’histoire de Timothy Eaton est celle des « self-made-men » venus faire fortune en Amérique et à qui le destin aura souri. Né en 1834 près de Ballymena, dans l’actuelle Irlande du Nord, Eaton travaille dès l’âge de 13 ans dans les magasins généraux de la région. Il immigre dans le Haut-Canada en 1854 et pratique le commerce sous plusieurs formes avant d’établir son premier magasin, à Toronto, en 1869. Le succès de l’entreprise témoigne du flair de Timothy Eaton dans l’immobilier et dans le commerce. S’inspirant des magasins du même type qui commencent à fleurir notamment en Europe, Eaton établit des prix fixes et ne fait pas de crédit. Surtout, il lance en 1884 un catalogue de commandes postales qui permet la vente par correspondance. Le catalogue Eaton en aura fait rêver, des enfants, à l’approche de Noël ! L’entreprise, qui sera toujours dirigée par des membres de la famille, ne passe cependant pas le cap de la fin du XXe siècle et déclare faillite en 1999.

La Banque Provinciale du Canada

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Juste à côté du populaire restaurant Astor de George Gavaris, un édifice de style moderne abrite une succursale bancaire de la Banque Provinciale du Canada. C’est une institution marquante pour l’histoire de la finance canadienne-française, puis québécoise. Il faut en effet remonter à 1900 pour voir apparaître, sous la direction de Guillaume-Narcisse Ducharme, la Banque Provinciale du Canada. Elle est le fruit de la réorganisation de la Banque Jacques-Cartier, elle-même fondée en 1861. La Banque Provinciale du Canada, qui compte à ses débuts une administration majoritairement francophone, s’emploiera à financer les initiatives d’affaires canadiennes-françaises à une époque où les grandes banques sont surtout contrôlées par des intérêts anglophones. Elle résiste longtemps aux tentatives de rachat, mais en 1979, elle fusionne avec la seule autre institution francophone plus ancienne qu’elle et toujours en activité, la Banque Canadienne Nationale. La nouvelle institution prend le nom de la Banque Nationale du Canada, que nous connaissons toujours.