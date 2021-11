Une sortie de route fait un blessé grave à Yamachiche

Un homme dans la trentaine se trouvait dans un état critique, dimanche en fin d’après-midi, après avoir fait une sortie de route sur l’autoroute 40 Ouest, en Mauricie.

Au volant de sa dépanneuse, l’homme aurait, pour une raison inconnue, quitté la chaussée, franchi l’accotement par la droite et terminé sa course contre un arbre, en bordure de route, a indiqué Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’incident s’est produit vers 15 h 30, à la hauteur du kilomètre 181 dans la municipalité de Yamachiche, en Mauricie.

L’homme a été transporté dans un centre hospitalier dans un état critique.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux pour analyser la scène et déterminer les causes et circonstances de l’événement.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera également une enquête de son côté, puisque l’accident s’est produit alors que l’homme était vraisemblablement en service.

Dimanche en début de soirée, une seule voie était ouverte à la circulation dans le secteur, créant ainsi un bouchon étendu sur au moins trois kilomètres.

