Voyages imaginaires au cœur de l’univers ferroviaire

Robert Lalonde évoque la place importante accordée aux trains et aux chemins de fer par ses auteurs de prédilection – de Rimbaud à Gabrielle Roy – dans ses récits réunis dans un livre, Pas un jour sans un train. Il parle en parallèle de ses propres expériences, de ses souvenirs de voyages à bord de trains qui l’ont fait rêver, comme Le Tortillard qui longeait le fleuve entre Québec et La Malbaie.

Robert Lalonde nous fait monter à bord de plusieurs trains dans ce recueil – ceux qu’il a empruntés et ceux qui sont évoqués par Simone de Beauvoir, Jack Kerouac, Herman Melville, Virginia Woolf et même Emily Dickinson, qui ne sortait pas souvent de chez elle.

Pour lui, l’univers ferroviaire va de pair avec l’écriture. « Pendant une grande période de ma vie, quand j’étais bloqué ou que je n’arrivais pas à travailler comme il faut ou que je m’ennuyais avec mon propre travail, je prenais le train, même si je n’avais à faire rien, nulle part, juste pour y travailler. Je faisais des trajets : Montréal-Québec, Pointe-au-Pic, je m’arrêtais dans un café, puis je revenais. Le train stimule énormément mon travail d’écriture. »

Photo courtoisie

« J’ai imaginé, dans ce livre, que d’autres écrivains vivaient cela comme moi et pouvaient trouver des solutions à leur travail parce qu’ils étaient sur des rails. » Le mouvement, le paysage, la vitesse, l’endroit où passent les trains sont stimulants, ajoute-t-il.

« À part les entrées dans les villes, où les trains sont toujours assez tristement attendus, dans les campagnes et là où passent les voies ferrées, c’est souvent la plus belle partie du pays qu’on traverse. Je me souviens d’avoir longé la Matapédia pendant des kilomètres. »

Lors de ses voyages en train, il éprouve un sentiment de liberté qui donne une poussée supplémentaire à sa créativité. « Je laissais librement aller le crayon et je revenais chez moi avec un bagage de pages plus intéressantes que celles que j’aurais faites chez moi. »

En cours d’écriture, l’auteur avait envie de voyager et de faire voyager les gens avec lui, et de voyager en compagnie d’amis écrivains avec qui il aurait beaucoup aimé voyager. « La permission que je me donne dans mon écriture, de ne pas suivre les plans que j’avais faits, d’aller complètement ailleurs que là où j’étais parti, ça renouvelait mon travail d’écriture à chaque fois. Pendant cette période où je ne pouvais pas me déplacer, je me déplaçais de façon imaginaire. »

Plaisir et simplicité

Robert Lalonde raconte comment ses propres voyages ont influencé son écriture. « Quand je me suis rendu à Vancouver, par exemple, c’est quand même quatre jours et cinq nuits dans un train. On traverse le pays d’une façon complètement lyrique et fascinante. »

« Je déplore beaucoup qu’un pays comme le nôtre, qui mériterait d’avoir des trains partout, ne puisse pas en avoir parce qu’il n’y a pas assez d’utilisateurs. On devrait normalement, avec les territoires qu’on a, toujours voyager en train. C’est tellement plus agréable et plus simple. En plus, on peut lire et écrire ! »