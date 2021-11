La Semaine numériQC de Québec: comment aujourd'hui peut changer demain

Si l’univers du numérique vous interpelle, prenez part à la 6e édition de la Semaine numériQC de Québec qui se tiendra du 4 au 8 avril 2022. C’est l’événement incontournable pour mieux comprendre les dernières avancées technologiques et informatiques.

La Semaine numériQC rassemble plus de 825 entreprises et 5 000 participantes et participants qui pourront prendre part à plus de 200 activités.

En plus de proposer des ateliers, des conférences et des panels qui s'orchestront autour des grands thèmes de la Semaine numériQC, des activités de réseautage seront prévues afin de favoriser les échanges et de répondre à la mission première de l'événement: briser les silos dans les différentes verticales du numérique afin de favoriser les échanges et le partage de connaissances.

Après une édition virtuelle l'année dernière, l'événement proposera en 2022 une édition hybride, où les gens qui y assisteront pourront participer à l'événement en personne au Terminal - Port de Québec, ou à distance à partir de sa plateforme événementielle.

Assurément, la Semaine numériQC est un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les personnes qui gravitent dans cet univers!

En apprendre sur les sujets d’avenir

Comme pour chaque édition, les thèmes de l’heure seront abordés et animés par des experts et expertes du Québec et de l'international:

Intelligence artificielle :

Le Rendez-vous IA Québec présentera les dernières percées et possibilités en matière d’intelligence artificielle, tout en se penchant sur le positionnement international de la grande région de Québec dans le domaine.

Commerce électronique :

La Journée eCommerce réunira toutes les personnes passionnées de l’univers du commerce en ligne afin de leur proposer des outils concrets. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les détaillants, les gestionnaires ainsi que les spécialistes du marketing et du Web!

E-tourisme :

Avec ses conférences et ses ateliers axés sur l’innovation technologique au service du milieu touristique, le Rassemblement eTourisme donnera au public un accès direct aux spécialistes. Ceux-ci proposeront notamment des solutions pour adapter les entreprises du tourisme aux nouvelles réalités du marché.

Réalité augmentée :

Grâce à Réalité Augmentée Québec (RAQ), les leaders des entreprises et du milieu de la recherche discuteront des marchés, des enjeux, des technologies et des applications de la réalité augmentée et virtuelle, sous les yeux des participants et participantes. Ce sera l’occasion pour eux de découvrir leur savoir-faire épatant!

Innovations en assurance :

Insurtech QC présentera les innovations technologiques et les meilleures pratiques numériques dans l’univers de l’assurance. Les rencontres et le partage d’information entre les divers spécialistes seront assurément enrichissants.

Innovations gouvernementales :

La transformation numérique dans le secteur public peut faire une grande différence dans la qualité de vie de tous. Les participants et participantes verront, à travers six projets concrets, à quel point les outils numériques sont pratiques quand vient le temps d’améliorer les échanges entre les différents paliers du gouvernement.

Culture numérique :

Le Forum des innovations culturelles présentera plusieurs activités qui ouvriront les horizons de tous face à la réalité du numérique en culture. Ce sera, entre autres, l’occasion de découvrir comment la technologie permet de faire rayonner la vie culturelle d’ici.

Cybersécurité :

Le SéQCure permettra d'ouvrir la discussion sur les grands enjeux qui entourent la sécurité de l'information. En plus de mettre de l'avant les dernières avancées du domaine, l'événement abordera des situations réelles de cybersécurité.

Comment participer?

Pour assister à la Semaine numériQC de Québec, rien de plus simple: il suffit d’acheter votre billet en ligne dès maintenant – le coût varie entre 175 et 475 $. Les étudiants et étudiantes pourront assister gratuitement à la portion virtuelle de l’événement. Ne tardez pas, les billets pour la portion en personne de l'événement sont disponibles en quantités limitées!

La Semaine numériQC est propulsée par Québec numérique et ses collaborateurs afin de favoriser l’apprentissage, l’accessibilité et le partage de connaissances dans le domaine des technologies. Pour plus de détails, visitez le semainenumeriqc.com.