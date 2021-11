Ado sans histoire tué: «on s’attachait rapidement à lui»

Un des amis de Thomas Trudel, cet adolescent de 16 ans sans histoire qui a été tué par balle lundi soir dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, est dans l’incompréhension totale.

• À lire aussi: Un ado sans histoires tué en pleine rue dans le quartier Saint-Michel

«Quand ma mère m’a appelé tantôt pour me dire que c’était Thomas, je n’avais pas de réaction pour dire comment je me sentais», confie Victor en entrevue à TVA Nouvelles.

L’adolescent, qui a joué au hockey «deux ou trois ans» avec la victime, affirme qu’il s’agissait de quelqu’un «de très gentil».

«On s’attachait rapidement à lui. C’était quelqu’un comme moi, on jouait au hockey ensemble, on habitait dans le même quartier, on fréquentait presque les mêmes endroits. C’était vraiment quelqu’un que tu t’en rappelles tout le temps quand ça a été ton ami», décrit-il.

Victor ne comprend pas comment son ami a pu être la cible d’un tel crime.

«Jamais j’aurais pu penser que ça aurait pu être quelqu’un comme Thomas qui aurait été victime de ce qui s’est passé hier soir», se désole l’adolescent.

Vers 21h, lundi soir, Thomas Trudel marchait sur le trottoir lorsqu’un individu s’est approché de lui.

«Il y a eu un bref échange verbal entre les deux, après quoi au moins un coup de feu a été tiré vers la victime», a indiqué l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole de la police de Montréal.

Le meurtre de Thomas Trudel est le 31e homicide à survenir à Montréal depuis le début de l’année.

L’enquête entourant l’événement se poursuit.

- d'après les informations d'Yves Poirier et de Maxime Deland, Agence QMI