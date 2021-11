Brasseries Labatt: un investissement de 43,7 millions $ dans la brasserie de Montréal

Près de 43,7 millions $ seront investis dans la brasserie Labatt de Montréal, un financement qui fait partie intégrante du nouveau plan d’investissement de 110 millions $ qui seront versés au Québec d’ici 2022.

C’est qu’ont annoncé lundi Les Brasseries Labatt du Canada, qui prévoient d’implanter un nouveau système d’emballage à Montréal.

«Nous sommes fiers de notre histoire au Québec et nous avons hâte de poursuivre notre engagement dans la province avec cet important investissement qui perfectionnera nos activités et qui aura des bienfaits considérables pour l’environnement», a expliqué par voie de communiqué André Gravelle, directeur général de la brasserie de Montréal, Brasseries Labatt du Canada.

La somme réservée à la brasserie dans la métropole permettra ainsi de mettre en place l’emballage KeelClip, qui utilise une fixation à base de carton recyclage et qui offre un substitut aux emballages plastiques. Selon l’entreprise, ce nouveau système réduira l’utilisation de plastique de la brasserie montréalaise de près de 100 000 kg d’ici le début 2022.

L’entreprise a par ailleurs indiqué qu’elle souhaite réduire son utilisation de plastique à usage unique et recyclable de 242 000 kg d’ici 2024.

Trois nouvelles cuves seront également installées afin d’augmenter la capacité de brassage à Montréal.

«Cet investissement survient à un moment important. Nous sommes maintenant en mesure de fabriquer nos produits les plus demandés en plus grande quantité et nous avons dorénavant la flexibilité nécessaire pour nous adapter aux préférences et aux goûts changeants des Québécois», a expliqué M. Gravelle.

Le reste de l’investissement prévu à l’échelle du Québec sera consacré à des activités telles que la distribution, les mises à niveau technologiques et les initiatives commerciales.