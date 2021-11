Casse-tête pour les parents: encore plusieurs jours de grève dans les CPE la semaine prochaine

De nombreux parents se retrouveront à nouveau devant un méchant casse-tête la semaine prochaine, alors que les éducatrices en CPE tiendront encore plusieurs jours de grève.

Le gouvernement Legault et les travailleuses de la petite enfance entament cette semaine un blitz de négociations pour le renouvellement des conventions collectives. Signe que les parties sont encore loin d’une entente, les syndicats ont annoncé lundi soir plusieurs jours de débrayage supplémentaires.

À moins d’un accord d’ici là, les 3200 éducatrices affiliées à la CSQ seront en grève les 22, 23 et 24 novembre. Les 11 000 syndiqués de la CSN exerceront quant à elles quatre journées de moyens de pression la semaine prochaine, soit du lundi au jeudi inclusivement.

Ce débrayage touche des centaines de CPE à travers le Québec. Les parents des milliers de bambins qui fréquentent ces services de garde devront se trouver un plan B.

«On se bute depuis plusieurs semaines à une fermeture de la part de la partie patronale concernant les augmentations salariales», a fait valoir la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, par communiqué de presse.

«On sent depuis le début du conflit un appui des parents québécois à notre cause. Nous souhaitions annoncer le plus rapidement possible ces nouvelles journées pour leur permettre de se trouver un plan B, malgré la tenue d’une négociation intensive au cours des prochains jours. Notre équipe est disponible jusqu’à dimanche pour éviter ces fermetures», a renchéri Mme Grenon.

Les travailleuses en CPE se sont dotées d’un mandat de grève pouvant aller jusqu’à 10 jours au début de l’automne.

Une collaboration entre les trois syndicats (FIPEQ-CSQ, FSSS-CSN et SQEES-FTQ) est actuellement en discussion pour la suite des pourparlers avec le gouvernement.

Il y a quelques semaines, Québec a annoncé qu’il entendait hausser la rémunération des éducatrices jusqu’à 20,22 % pour celles qui acceptent de travailler jusqu’à 40 heures par semaine.

Un geste qui a valu au gouvernement Legault une plainte au tribunal pour entrave aux activités syndicales.

