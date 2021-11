COVID-19: des inquiétudes en Estrie avec le début des assouplissements

La région de l’Estrie a enregistré lundi son pire bilan depuis le début de la quatrième vague, alors que les allègements promis par le gouvernement sont entrés en vigueur partout au Québec.

Depuis vendredi, 246 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés, l’équivalent de 82 nouveaux cas quotidiens.

«Moi je dirais qu'on ne peut pas se permettre encore de laisser tomber toutes les mesures. Bien sûr que les restrictions qu'on a eues depuis presque 2 ans vont s'amoindrir, mais il y en a certaines qu'on doit garder comme la distanciation, le lavage de mains et le port du masque à l'intérieur», a mentionné le directeur de la santé publique de l'Estrie, Dr Alain Poirier.

Depuis lundi, tous les jeunes du secondaire peuvent retirer leur masque en classe, sauf ceux de la polyvalente Louis Saint-Laurent d'East Angus et ceux de la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, vu les nombreuses infections communautaires, particulièrement chez les jeunes du primaire.

Le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau, a dit ne vouloir prendre aucun risque, et ce, même s’il n’y avait aucun cas actif dans les deux établissements.

«Pour les prochains jours, on va limiter aussi les activités parascolaires à l'intérieur de l'école et les rassemblements sur l'heure du midi. On essaie de rester un peu plus chacun de son côté juste pour être certain que le retour se passe bien», a-t-il dit.

À East Angus, la situation épidémiologique est encore trop fragile. L'école vient de rouvrir ses portes après avoir été fermée pendant 2 semaines. Une cinquantaine de cas de COVID-19 avaient été détectés.

Le taux de vaccination des gens du Granit et du Haut-Saint-François est aussi un enjeu: il est 5 % moins élevé que dans le reste de l'Estrie.

En excluant le Nunavik, le Granit et le Haut-Saint-François sont deux des trois réseaux locaux de services ou le nombre de cas de COVID-19 par 100 000 habitants est le plus élevé au Québec.

