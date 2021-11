Essor historique pour BIXI Montréal

Le phénomène urbain du système de vélo en libre-service BIXI Montréal ne se dément pas, alors que la saison 2021 qui se termine lundi aura permis de battre de nouveaux records.

L’adhésion des usagers a déclassé celle de 2020 et 2019, a annoncé le directeur général Christian Vermette, en évoquant une augmentation de 326 % du nombre de nouveaux utilisateurs par rapport à 2020 et de 195 % par rapport à l'année record de 2019.

En parallèle, le nombre de membres a crû de 70 % chez BIXI par rapport à l’an dernier, marquée par la pandémie et une baisse notable des déplacements. D’ailleurs, 5,8 millions de déplacements ont été recensés en 2021, en hausse de 74 %.

Les cyclistes se sont particulièrement laissés entraîner par BIXI à l’automne, les mois de septembre et octobre ayant été les plus achalandés jamais enregistrés.

«Alors que la majorité des clients utilisaient fréquemment le service pour se rendre au travail ou au centre-ville, de plus en plus de gens découvrent désormais les avantages d'enfourcher un BIXI standard ou électrique pour faire leurs emplettes, redécouvrir leur quartier ou simplement pour le plaisir», a expliqué par communiqué M. Vermette pour expliquer ce nouvel engouement pour les vélos libre-service.

Pour sa part, le président du conseil d’administration de Bixi, Alexandre Taillefer, explique les records de vente et d’utilisation avec «l'engouement autour de l'offre grandissante de stations et de vélos à assistance électrique». La flotte de Bixi compte désormais 1905 vélos électriques, soit 725 de plus qu’auparavant.

Fort de ces succès, l’organisme à but non lucratif créé en 2014 a raflé deux prix notables lors de la 14e édition des prix Leaders en mobilité durable décernés par les Centres de gestion des déplacements urbains, soit le prix Mention Précurseur pour son apport à l’innovation et le prix Coup de cœur du public soulignant son attractivité en mobilité durable et en dynamisme urbain.

