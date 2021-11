Le Québécois Frédérick Gaudreau fait sa place avec le Wild du Minnesota, si bien qu’il est actuellement employé au centre du premier trio de l’équipe en compagnie, notamment, de la sensation russe Kirill Kaprizov. Et ce n’est pas le natif de Bromont qui va s’en plaindre.

«Ça commence au camp. Dean (Evason), qui est l’entraîneur, m’a coaché dans la Ligue américaine. Il sait ce que je peux faire, a souligné Gaudreau, lundi, lors de l’émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Il a confiance en moi. Quand tu arrives dans un camp et qu’on te donne confiance et que je le sais qu’on a confiance en moi, c’est plus facile de se sentir à l’aise dans un vestiaire, sur la glace.

«De mon côté, je fais mes petites choses chaque jour, je travaille fort. J’essaie juste d’apprécier chaque journée parce que c’est le fun. Après ça, ils prennent leurs propres décisions pour avoir une formation gagnante.»

Gaudreau a pris la décision d’accepter un contrat de deux ans d’un valeur totale de 2,4 millions $ en juillet dernier, quittant ainsi l’organisation des Penguins de Pittsburgh.

«C’est une question de feel que j’avais eu cet été par rapport à où je voulais m’en aller, a continué le joueur de 28 ans. J’avais vraiment un bon sentiment par rapport à l’organisation du Wild. Je sentais que c’était une équipe qui était dans la bonne direction. J’aimais beaucoup les joueurs qui étaient ici.

«J’entendais parler de ceux qui jouaient contre eux comme une équipe qui était complète, mais une équipe qui travaillait ensemble. Pour moi, c’était vraiment alléchant de me joindre à l’équipe ici. Tout ce que je sentais pour me joindre a été prouvé. C’est vraiment le fun de faire partie de cette équipe.»

Gaudreau est régulièrement utilisé 17 ou 18 minutes par match. Il y a un peu plus d’une semaine, face aux Penguins, il a passé plus de 20 minutes sur la surface glacée, amassant deux aides.

En 14 matchs en 2021-2022, le Québécois a amassé cinq points, dont un but.