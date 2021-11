Gaétan Barrette fait le point sur sa carrière en politique

L’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette avait déjà décidé depuis longtemps de quitter la politique à la fin de son mandat, a-t-il assuré lundi soir.

«J’ai pris la décision de quitter la politique en entrant en politique, a souligné M. Barrette en entrevue à TVA Nouvelles. Tous ceux qui m’ont côtoyé le savent, la quantité de blagues que j’ai faites là-dessus sont innombrables.»

Élu en 2014 sous la bannière du Parti libéral, M. Barrette s’était donné le temps de deux mandats pour accomplir ce qu'il voulait faire.

«Je ne suis pas un politicien de carrière, a clarifié M. Barrette. C’est correct un politicien de carrière, il en faut, mais il faut aussi des gens qui arrivent avec une expertise et qui vont faire bouger les choses et ça, c’est le rôle que je me suis donné.»

Un homme serein

M. Barrette se sent désormais serein et libéré de certaines contraintes.

Il dit avoir beaucoup aimé faire de la politique, et que la journée de dimanche va rester particulièrement gravée dans sa mémoire.

«Hier, on a eu un caucus avant l’annonce, qui je pensais allait durer cinq minutes, pour dire que je ne me représenterai pas, et ça a duré presque une heure. Les commentaires et les témoignages qui ont été exprimés par mes collègues, c’était très émouvant et inattendu, c’était senti, c’était magnifique», a-t-il confié.

L'ex-ministre de la Santé et des Services sociaux a expliqué que dans un groupe, «on ne passe pas nos journées à se dire qu’on s’aime et qu’on se trouve bon».

«On fait notre travail. Quand arrive un moment comme ça ou les gens s’expriment, ça fait chaud au cœur et je les remercie beaucoup, je ne m’attendais pas à ça, et moi, c’est un magnifique moment de la vie en politique qui va rester gravé dans ma mémoire très longtemps», a-t-il dit, visiblement ému.

Un politicien polarisant

M. Barrette s'est taillé une réputation comme député polarisant, un qualificatif qui n'affecte pas le principal intéressé.

«Quand je suis venu en politique, je m’attendais à ça. C’est très rare quand on fait beaucoup de changements qu’on ne bouscule ou qu’on n’indispose pas certaines personnes, c’est très rare qu’il n’y ait pas de résistance au changement.»

Selon M. Barrette, la politique est polarisante. Cependant, il se décrit comme étant le genre de personne qui peut faire abstraction de la situation et continuer à avancer.

Quelques regrets

En faisant l'annonce de son retrait de la politique dimanche, M. Barrette a identifié certains regrets.

«Si j’avais à refaire ce que j’ai fait, je le ferais sur un ton différent, les gens m’ont souvent reproché le ton», a-t-il noté, tout en admettant avoir été tranchant.

«Quand j’ai commencé en politique, c’était un ton qui était recherché, les gens voulaient ce genre de joute oratoire là et je me suis prêté au jeu dans une certaine mesure.»

