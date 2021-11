Gestes à caractère sexuel: premier procès pour «Roland de Québec»

Gilles (prénom fictif) n’oubliera jamais l’été de ses 14 ans parce que cet été-là, il a eu la chance de voir le cirque Gatini et ses éléphants, mais son plaisir a été gâché lorsqu’il a croisé la route de Roland Lachance.

L’homme de 89 ans, surnommé «Roland de Québec» est un photographe qui, au fil des décennies, a cumulé des milliers de clichés allant d’Elvis Presley a Céline Dion.

En 2019, des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence ont toutefois été portées contre lui pour des gestes qui auraient été posés en 1977 à l’encontre de Gilles.

«On a vu un homme -dont il ignorait le nom-, accompagné d’une femme clown et il nous a demandé si l’un d’entre nous voudrait tenir une pancarte pour promouvoir la prise de photo des enfants avec la clown», a témoigné l’homme aujourd’hui âgé de 59 ans.

«Il avait promis 10$. En 77, c’était une fortune! Je me voyais déjà en train de payer la traite à mes chums alors, j’ai accepté», a-t-il dit lorsqu’interrogé par le poursuivant, Me Michel Bérubé.

Photo et fellation

Sur l’heure du midi, il a suivi l’homme «à sa roulotte» et, à cet endroit, ce dernier l’a informé que «la clown aimerait bien avoir des relations sexuelles avec lui». Il lui a aussi demandé s’il «acceptait de faire prendre une photo de son pénis» pour le lui montrer.

Le jeune adolescent a donc exhibé son membre qui a été photographié. «J’étais figé. Ensuite il s’est couché sur le lit et il m’a demandé si ça me dérangeait qu’il se masturbe», a raconté l’homme au juge Steve Magnan.

«Je lui ai dit non. J’étais à côté du lit, mon pénis toujours sorti. Il s’est masturbé et il a éjaculé. Ensuite, il m’a dit que je pouvais me masturber aussi alors je l’ai fait puis, il s’est approché et il m’a fait une fellation», a-t-il laissé tomber.

«Après, je suis parti. J’étais estomaqué. Figé. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer... Je ne comprends même pas pourquoi je me suis laissé faire comme ça...», a-t-il ajouté en précisant n’avoir jamais eu les dix dollars promis.

Lourd secret

À partir de ce jour-là, Gilles a enfoui son secret au plus profond de lui-même. « Même ma femme ne l’a jamais su», a-t-il témoigné.

Puis, un jour, il a vu à la télévision qu’un certain Roland Lachance était honoré pour ses 50 ans de carrière photographique.

«Je l’ai reconnu tout de suite pis ça m’a chamboulé... Je n’ai jamais oublié ce moment-là. Je ne pense pas d’ailleurs que ça puisse s’oublier», a-t-il dit en étouffant un sanglot. Il a donc décidé de porter plainte au nom de ses enfants.

«Je me suis dit qu’il n’avait peut-être jamais arrêté pis que c’était important de le faire», a-t-il conclu.

Témoignant pour sa défense, Roland Lachance a quant à lui nié en bloc les accusations et l’histoire racontées par Gilles, faisant plutôt porter le chapeau au maitre de piste de l’époque aujourd’hui décédé.

