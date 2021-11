Québec sur la route de Journey

Avant de fêter ses 50 ans en 2023, le légendaire groupe américain Journey mettra les bouchées doubles en 2022 : un album et une tournée qui s’arrêtera à Québec sont au programme.

Le rendez-vous pour les nostalgiques qui ne se lassent pas de réentendre Don’t Stop Believin’, Faithfully et Separate Ways a été fixé au 5 mars, au Centre Vidéotron, seule et unique étape canadienne de leur tournée hiver-printemps Freedom.

Freedom est aussi le titre du prochain album, attendu au cours des prochains mois et précédé de l’extrait The Way We Used To Be, lancé en juin dernier.

Les friands de succès souvenirs auront même un petit extra puisque c’est Billy Idol, un des artistes les plus populaires de la décennie 1980, qui a été invité à assurer les premières parties des concerts au début de la tournée (c’est Toto qui prendra le relais par la suite).

Ce spectacle de Journey à Québec remplace celui du 14 juillet 2020, qui avait été remis en raison de la pandémie. À sa visite précédente dans la capitale, en juillet 2014, Journey avait joué ses succès sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été.

La tournée Freedom prendra son envol à la fin février. D’ici là, Journey retournera à Las Vegas, en décembre, pour six représentations de son spectacle An Evening With Journey au théâtre du Virgin Hotel, et un concert symphonique au Colosseum du Ceasars Palace.

Changements de personnel

Fondé en 1973, Journey a connu plusieurs changements de personnel au fil des ans. Les dernières années n’ont pas fait exception.

Si le chanteur Arnel Pineda, le guitariste Neal Schon et le multi-instrumentiste Jonathan Cain demeurent les piliers actuels de Journey, l’alignement du groupe a été modifié à quelques reprises depuis son dernier passage au Québec.

Randy Jackson a pris la place de Ross Valory à la basse, tandis que le batteur Deen Castronovo, qui avait été remplacé par Steve Smith en 2015 à la suite de son inculpation dans une affaire de violence conjugale, a récupéré sa place récemment et seconde maintenant Narada Michael Walden aux percussions.

Le renvoi de Smith et Valory a été à l’origine d’une poursuite judiciaire qui a finalement fait l’objet d’un règlement à l’amiable.

Les billets pour le concert au Centre Vidéotron seront mis en vente vendredi, à partir de 10 h. Une prévente est envisagée, la veille.