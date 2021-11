La station de ski Bromont recherche plus de 200 employés

À l’approche de la saison hivernale, la station de ski Bromont, montagne d’expériences n’est pas épargnée par la pénurie de main-d’œuvre et recherche 235 employés pour combler ses besoins de main-d’œuvre.

«Il nous reste un bon 200 postes à combler actuellement, on est plutôt confiant», a fait savoir Marc-André Meunier, directeur des ventes et marketing en entrevue au Québec Matin. «On a besoin de tout type de gens, et surtout, on a différents postes disponibles, de jour, de semaine, pour les passionnés de ski, mais pour ceux aussi qui aimeraient apprendre! C’est quand même diversifié.»

Travailler à Bromont donne plusieurs avantages aux employés, dont un accès à la montagne, et des rabais dans les différents commerces de la région.

«Ces 200 postes-là sont importants, autant aux remontées mécaniques, dans nos cuisines, ce sont des postes-clefs», précise M. Meunier.

La station de ski fait un retour à une certaine normalité post-pandémie avec une pleine ouverture aux skieurs sans limitation importante.

La date d’ouverture est prévue le 3 décembre et la montagne emploie 800 employés pour la saison.