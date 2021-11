Le CH inaugure une autre patinoire extérieure

La Fondation des Canadiens pour l'enfance a procédé lundi à l'inauguration d'une 12e patinoire extérieure, réfrigérée et multisports, dans le centre-ville de Val-d'Or, dans le cadre de son programme BLEU BLANC BOUGE.

Située à l'intersection de la 6e Rue et de la 6e Avenue, à deux pas du Centre Agnico Eagle, cette nouvelle patinoire BLEU BLANC BOUGE se distingue par l'utilisation d'un nouveau système de réfrigération à haut rendement énergétique alimenté au CO2, par l'adaptation de l'infrastructure pour une accessibilité universelle pour la pratique du hockey-luge, et enfin, par la toiture en bois et en acier et le pavillon que la Ville de Val-d'Or a choisi d'ajouter au projet.

Afin de souligner l'événement, plusieurs anciens joueurs du Canadien de Montréal originaires de la région ou ayant joué au hockey en Abitibi-Témiscamingue étaient sur place pour patiner avec les jeunes de l'école Saint-Lucie et des communautés autochtones de Lac Simon, de Kitcisakik et de Val-d'Or. Il y avait notamment l’ex-attaquant et directeur général Réjean Houle, qui est originaire de Rouyn-Noranda.

Roger Wylde, artiste originaire de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan, ainsi que Dany Pien et Wayne Papatie, membres des Screaming Eagles de Lac Simon, ont pris part à une cérémonie traditionnelle anicinabe et un chant d'ouverture au tambour.

Une fierté pour Val-d'Or

«La pandémie a fait ressortir l'importance d'être actif et en santé, et d'investir dans nos communautés afin de créer des milieux de vie propices à la pratique régulière d'activité physique. Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux résidents de Val-d'Or et des environs une toute nouvelle infrastructure sportive et récréative moderne, accessible et de qualité, où les résidents de tous âges pourront bouger en toute sécurité tout au long de l'année. Cette nouvelle glace, qui porte à 12 le nombre de patinoires BLEU BLANC BOUGE construites à travers la province, nous permet d'être un acteur de changement pour la santé des jeunes au Québec», a affirmé Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Canadien.

«C'est avec fierté que nous procédons aujourd'hui à l'inauguration de la patinoire BLEU BLANC BOUGE de Val-d'Or. La communauté valdorienne bénéficie désormais d'une infrastructure de grande qualité pour la pratique de différents sports. Ce projet fut très mobilisateur et inspirant pour le milieu. C'est définitivement un ajout important à notre qualité de vie», s'est réjouie la mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour.

La 11e patinoire de la Fondation avait été inaugurée en janvier 2020 à Joliette.

