Les dessous de la rencontre entre François Legault et son «plus grand fan»

Après s’être fait tatouer le portrait de François Legault sur le bras en avril dernier dans le cadre d’un défi insolite lancé par un de ses amis, le «plus grand fan» du premier ministre a enfin pu le rencontrer.

«Mon ami Sébastien Flex avait lancé sur sa page Facebook un ''t’es pas game'' avec un montage dudit tatouage et je lui ai répondu que j’étais capable et que j’étais l’homme pour réaliser le tatouage», raconte Billy Hamilton en entrevue à LCN.

Trois jours plus tard, il se rendait au studio pour se faire tatouer le portrait de M. Legault.

Billy Hamilton, un entrepreneur de Shawinigan, a eu l’occasion de rencontrer le premier ministre du Québec vendredi, alors que ce dernier se trouvait en Mauricie pour le congrès de la CAQ.

«Curieusement, il était vraiment sympathique. Il a vraiment adoré le tatouage. Il est arrivé et il m’a donné une petite tape sur le bras, directement sur le tatouage. Il trouvait ça bien drôle», dit-il.

«Il se demandait si dans 10-20 ans il serait aussi plissé que lui, poursuit-il en riant. On a déconné et on a jasé pendant une dizaine de minutes. C’était vraiment une belle rencontre pour vrai.»

«Tatouage épique»

À la blague, Billy Hamilton insiste pour dire qu’il est sain d’esprit, malgré cette folie qui a fait jaser partout dans la province.

«Ce n’est pas une question d’aimer ou de ne pas aimer [François Legault]. En partant, quand on a fait le tatouage, mon artiste-tatoueur cherchait quelque chose d’épique qui allait vraiment frapper. Je respecte tout ce qu’il fait, mais je l’ai fait vraiment pour faire un tatouage épique», explique ce père de cinq enfants.

Qui plus est, M. Hamilton en a profité pour faire œuvre utile. Le défi lui a permis d’amasser 1500$ pour la bonne cause. Et il a bien failli se retrouver avec un tatouage du Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique.

«Quand on a vu tout l’engouement que ça prenait pour ça, j’ai essayé de faire Arruda pour les enfants, pour Opération enfant soleil, mais on a amassé seulement 1500$, donc on n’a pas fait Arruda», conclut-il.

Sur Twitter, M. Legault avait partagé vendredi une photo de leur rencontre et avait écrit «mon plus grand fan?» comme description.