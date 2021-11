L’Université TÉLUQ: le bon choix pour concilier travail, famille et études

Il n’y a pas d’âge pour retourner sur les bancs d’école et s’offrir une vie professionnelle stimulante. Si vous êtes parent, débordé par votre boulot ou si vous ne voulez pas mettre une croix sur votre qualité de vie, l’Université TÉLUQ s’adapte à votre réalité.

En effet, cet établissement universitaire, membre du réseau de l'Université du Québec au même titre que l'UQAM ou l'ENAP, facilite le quotidien des étudiants quand vient le temps de concilier le travail, la famille et les études. Déjà en 1972, bien avant l’arrivée d’Internet, elle proposait des programmes d’études à compléter à distance et selon un horaire adapté aux besoins de chacun. Depuis ses débuts, rendre le savoir accessible au plus grand nombre est sa raison d’être!

La dernière année nous a également démontré qu’il est possible d’étudier à distance et de réaliser son certificat, son baccalauréat ou sa maîtrise dans le confort de son foyer. Et grâce à l’offre de l’Université TÉLUQ, il est possible de le faire à son rythme. Un petit plus qui fait toute la différence!

De nombreuses possibilités

Cette université propose plus de 100 programmes entièrement offerts à distance. Chacun des étudiants – environ 18 000 par année – bénéficie d’un encadrement personnalisé.

Envie de commencer une nouvelle formation en plein milieu de l’année scolaire? Aucun problème! Avec l’Université TÉLUQ, l’étudiant est maître de son temps : il peut s'inscrire en tout temps, s’organiser et faire ses travaux selon son emploi du temps. Les étudiants peuvent donc effectuer leurs périodes d’étude au moment choisi, et non pas selon des plages horaires fixes.

L’Université TÉLUQ se différencie non seulement par son mode d’enseignement 100 % à distance, mais elle permet également d’obtenir une reconnaissance d’acquis. En 2020-2021, près de 700 étudiants ont fait une démarche de reconnaissance d’acquis pour transformer en crédits universitaires leurs études antérieures et leurs expériences de travail.

En raison de sa population étudiante diversifiée, avec une moyenne d’âge de 35 ans (73 % de femmes), souvent sur le marché du travail et avec des enfants à charge (51 %), l’Université TÉLUQ et son personnel enseignant saisissent particulièrement bien sa réalité et savent s’adapter à ses besoins.

Des étudiants comblés

Elsie Lolo, Diplômée du certificat en relations de travail de l'Université TELUQ

Elsie Lolo, 41 ans, a tiré profit de la flexibilité de l’Université TÉLUQ lorsqu’elle a dû recommencer à zéro, après avoir immigré au Québec en 2010.

Désormais directrice ajointe d’un centre de la petite enfance à Trois-Rivières, elle raconte: «Le travail, la famille et les études demandent beaucoup d’organisation. Avec un jeune enfant à la maison, la monoparentalité devenait très compliquée. J’ai choisi d’étudier à l’Université TÉLUQ parce que tout le programme se faisait à distance. Je pouvais même choisir le moment de passer mes examens!»

David Robert, étudiant au baccalauréat ès arts de l'Université TÉLUQ

Même expérience positive pour David Robert, 40 ans, résident de Shawinigan, qui fait actuellement un baccalauréat ès arts: «Je pars environ quatre mois par année sur la route pour faire de la tournée, souvent à l’international. Le programme en ligne était le seul qui pouvait fonctionner considérant mon horaire.»

La conciliation études et vie personnelle font intégralement partie de l’ADN de cet établissement francophone!

Apprenez à votre rythme et sans contraintes de lieu ou de temps grâce à la flexibilité de l’Université TÉLUQ. Atteignez enfin vos rêves professionnels!