Maxi et le Choix du Président vous payent la traite pour le temps des Fêtes

Pour des festivités qui se dérouleront sous le signe de la simplicité et de la gourmandise, pour les Fêtes, surprenez vos invités en ajoutant à votre tablée une variété de produits pour les Fêtes le Choix du PrésidentMD disponibles chez MaxiMD .

Cette année, PCMD vous propose 100 nouveaux produits de qualité pour égayer vos repas du temps des Fêtes. Et ce, à prix abordables!

Des entrées jusqu’aux desserts, en passant par les plats principaux, les accompagnements et les boissons, il y a de tout pour régaler et épater vos convives. Il y a également plusieurs belles options pour les repas-partages. Pratique quand vous êtes pressé!

D’ailleurs, vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin sous le même toit pour réaliser une table appétissante pour célébrer comme il se doit.

Les incontournables pour une tablée remplie de saveurs MD dans une panure aux fines herbes Zahtar Bâtonnets au fromage Halloom PCdans une panure aux fines herbes Zahtar En savoir plus MD Bouts de côte de boeuf style Kalbi PC En savoir plus MD Houmous au kimchi PC En savoir plus MD qui contient des moules, des crevettes, des pétoncles et du homard Casserole aux fruits de mer PCqui contient des moules, des crevettes, des pétoncles et du homard En savoir plus MD Crème glacée au lait de poule PC En savoir plus MD Gâteau au fromage style New York bouchées de pacanes, caramel et chocolat PC En savoir plus

À Noël et au Nouvel An, osez proposer des plats que vous ne sortez que dans les grandes occasions! Par exemple, impossible que les Bâtonnets au fromage Halloom PCMD dans une panure aux fines herbes Zahtar passent inaperçus.

Quant à eux, les Bouts de côte de boeuf style Kalbi PCMD risquent de trouver plusieurs preneurs à table, alors que le Houmous au kimchi PCMD ajoutera du piquant à toute crudité ou bouchée à la viande. Les amoureux de fruits de mer, eux, raffoleront de la Casserole aux fruits de mer PCMD qui contient des moules, des crevettes, des pétoncles et des gros morceaux de pinces de homard.

Et pour terminer sur une note plus sucrée, la Crème glacée au lait de poule PCMD ou encore, le Gâteau au fromage style New York bouchées de pacanes, caramel et chocolat PCMD sauront épater la galerie.

Le petit plus? En vous procurant les produits PCMD, vous passerez moins temps dans la cuisine, ce qui vous permettra de vous éloigner de vos chaudrons pour profiter du plus important: vos proches.

Cuisiner en toute simplicité

Cette année, pour les Fêtes, ne vous compliquez pas la vie pour la cuisine et misez sur la Couronne de dinde farcie infusée au beurre PCMD : sa cuisson est un jeu d’enfants! Et que dire de son odeur qui embaumera votre maison!

Dans ce segment télé de Salut Bonjour, le chef Jonathan Garnier propose une savoureuse recette pour accompagner la dinde. Vous verrez que sa préparation et sa cuisson demandent peu d’efforts, ce qui est idéal pour les néophytes en cuisine ou ceux qui n’ont pas une minute à eux.

1000 $ à gagner!

Cette année, MaxiMD et PCMD vous gâtent pour le temps des Fêtes! Participez à leur concours afin de remporter votre festin des Fêtes! 10 chanceux recevront une carte-cadeau de 1 000 $ le Choix du PrésidentMD que vous pourrez échanger chez MaxiMD. De quoi garnir abondamment la tablée pour festoyer en grand!

Pour découvrir davantage de produits et faire le plein d’inspiration de recettes, consultez le Journal TrouvaillesMC PCMD pour rendre vos Fêtes encore plus délicieuses.