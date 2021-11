Plus de place pour les chats errants à la SPA de Cowansville

Avec le temps froid qui se pointe le bout du nez, plusieurs animaux errants se cherchent un logis pour passer l'hiver. Malheureusement pour les matous, la SPA des Cantons de Cowansville en Estrie n'accepte plus de chats.

• À lire aussi: Un chien adopté puis mis en vente aussitôt

En raison du trop grand volume d’abandons, la Société protectrice des animaux a pris la décision de suspendre la réception de chats. Abritant habituellement 40 chats, le refuge de Cowansville en accueille présentement 80.

«Avec le temps froid, les gens nous apportent beaucoup de chats errants. Ils les ont nourris tout l'été, mais rendus à ce temps-ci de l'année, ils ne peuvent pas les garder. Malheureusement, nous n'avons tout simplement plus de place. Si des gens voulaient venir nous porter des chats, ils devront attendre au moins une semaine», a expliqué le directeur général de la SPA des Cantons, Carl Girard, lundi matin.

Plus de chats signifie un manque d'espace, mais aussi des besoins plus grands.

«Comme nous sortons les chats tous les jours, nous devons maintenant nous occuper deux fois plus de litières, mais aussi nous occuper de deux fois plus de frais de vétérinaires, et aussi de nourriture!», a expliqué la directrice administrative SPA des Cantons, Anik Filion.

Pour répondre à la demande, la SPA déménagera sous peu pour faire place à plus d'animaux.

S’il y a plus d’abandons certes, il y a aussi plus d’adoptions. Une publication a été faite sur la page Facebook du refuge animal pour annoncer la nouvelle de la surpopulation féline aux gens, mais aussi pour les inciter à adopter.

«Ça va bien ce côté-là! Dans les derniers jours, huit familles sont venues chercher un chat pour l'adopter», a affirmé Mme Filion.

La situation n'est pas unique à la SPA des Cantons. Même si la SPA de l'Estrie accepte toujours les matous, elle affirme que le volume est élevé et que le taux d'occupation dans les derniers temps oscille entre 80 et 90 %.

À VOIR AUSSI