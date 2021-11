Le GRIS-Montréal est heureux d’accueillir un nouveau président pour son cabinet de campagne de financement en la personne de Claude Marchand, dont l’implication a été motivée par le témoignage positif de son fils, dont la classe de 5e année a reçu la visite de deux intervenants(es) de GRIS au cours de l’année dernière.

L’augmentation des demandes des écoles pour démystifier la diversité sexuelle et de genre indique que les comportements homophobes, biphobes et transphobes en milieu scolaire, sont encore aujourd’hui trop courants.

Dans un contexte social difficile où certaines personnes basent leurs comportements et opinions sur des préjugés, il faut redoubler d’efforts pour faire reculer les préjugés liés aux réalités des personnes LGBT+. Pour poursuivre notre mission qui est au cœur de l’avancement des mentalités de la société, selon Catherine Brunet, notre porte-parole, nous avons plus que jamais besoin de vos dons pour permettre à nos 250 bénévoles de se raconter auprès de 30 000 jeunes et moins jeunes, et de voir en personne l’impact positif de leurs témoignages.

Gris-Montréal

Comme je crois à la mission du GRIS, j’ai cru bon d’écourter votre lettre promotionnelle pour en faire bénéficier mes lecteurs et lectrices. On peut faire des dons en ligne sur le site de GRIS-Montréal. Pour joindre le GRIS-Montréal : 3155, rue Hochelaga, Bureau 201. Montréal, Qc, H1W 1G4, Tél. : 514 590-0016.