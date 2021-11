Projet de loi 2: peut-on avoir un débat?

Ainsi, sous la pression de certains intervenants de la communauté LGBTQ+, le ministre Simon Jolin-Barrette a réécrit son projet de loi 2 sur l’identité de genre.

Pour que leur changement de sexe soit reconnu officiellement par l’État civil, les transgenres n’auront plus à subir une opération chirurgicale ou à suivre un traitement hormonal.

Ils auront juste à dire qu’ils se sentent « homme » ou « femme » à l’intérieur.

UNE QUESTION

Donc, un individu né homme, et qui a une anatomie, une biologie et une génétique masculines, n’aura pas à changer d’un poil son apparence physique pour être officiellement considéré comme une femme par l’état civil.

Cela nous amène à la question délicate de la semaine : une fois reconnue comme « femme », cette personne pourra-t-elle entrer dans des vestiaires pour femmes et participer à des compétitions sportives pour femmes, même si elle est biologiquement et anatomiquement un homme ?

La réponse est claire : oui.

Si l’État reconnaît cet individu comme une femme, je ne vois pas pourquoi on pourrait empêcher cette personne d’utiliser les vestiaires pour femmes dans les gyms ou de participer à des tournois athlétiques pour femmes, que ce soit à l’école, aux Jeux du Québec ou aux Jeux olympiques.

En cas d’un refus, cette personne n’aurait qu’à porter plainte à la Commission des droits de la personne, et elle aurait facilement gain de cause.

LA QUESTION DU SPORT

Pour les compétitions sportives, cela aura un impact considérable.

Si on a actuellement des compétitions pour hommes et des compétitions pour femmes, c’est parce que la société reconnaît qu’il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes.

Or, si un individu qui se dit « femme » – mais qui a toutes les caractéristiques biologiques, anatomiques, physiques et hormonales d’un homme – pouvait participer à une compétition sportive pour femmes, cet individu partirait avec une longueur d’avance sur ses adversaires.

Ça serait, comme on dit, injuste.

Caitlyn Jenner, une personnalité transgenre qui a brillé aux Jeux olympiques de Montréal sous le nom de Bruce Jenner, s’oppose à la participation des transgenres aux sports féminins à l’école.

Pour elle, c’est une question d’équité.

« Je m’oppose aux garçons biologiques trans qui participent à des sports féminins à l’école, a-t-elle déclaré. Ce n’est tout simplement pas juste. Et nous devons protéger le sport des filles dans nos écoles... »

Madame Jenner parlait ici des transgenres qui ont subi une opération ou suivi un traitement hormonal.

Imaginez ce qu’elle penserait des trans qui n’ont suivi aucun traitement...

PEUT-ON EN DISCUTER ?

Ce qui nous amène à la deuxième question quiz de la semaine : peut-on émettre des critiques et se poser des questions légitimes sur cette question sans être traités de transphobes et traînés dans la boue sur les médias sociaux ?

On est en train de révolutionner complètement notre conception de ce qu’est une femme et ce qu’est un homme.

C’est un changement fondamental.

Peut-on en discuter ?

Nous avons bien eu une discussion collective sur la question de l’aide médicale à mourir.

Pourquoi ne pourrions-nous pas discuter de cette question, qui est aussi – sinon plus – fondamentale, et qui aura des impacts sociaux majeurs ?