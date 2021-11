Quand une réponse mérite des nuances

J’aime vous lire, j’apprécie vos analyses, et à 99 % je suis d’accord avec vous. Mais je n’ai pas aimé votre réponse à cette dame de 92 ans qui avait enduré jusqu’à sa mort un mari qu’elle qualifiait de bulldozer, et qui aujourd’hui doit en assumer les lourdes conséquences. D’autant moins quand on imagine sa douleur d’avoir des fils calqués sur leur père sur le plan du caractère, qui l’ont complètement abandonnée, et qui lui reprochent de ne pas l’avoir quitté quand il en était encore temps.

Je suis estomaquée par votre « ... Vous récoltez ce que vous méritez ! » Ohlala ! Je suis dévastée pour elle et prête à pleurer ma vie ! Vous ne mettez aucune nuance et ne lui donnez que peu d’explications. Comment peut-elle garder espoir dans SA vie ?

J’admets que votre commentaire est probablement justifié, mais était-ce nécessaire de lui lancer cette vérité en pleine face ? Rappelez-vous la vie des femmes de cette époque qui se soumettaient à leur homme. À sa place, même si je le méritais, je ne m’en remettrais pas de recevoir un tel commentaire.

N’aurait-il pas mieux valu élaborer un peu plus pour diminuer le choc de votre réponse ? Il existe des portes de sortie pour mettre fin, sans trop de mal, à une crise. N’auriez-vous pas dû respecter un peu plus cette dame dans son vécu ? Qui vous dit qu’elle a pleinement réalisé qu’elle donnait tous ses pouvoirs à son mari ?

Johanne D, 69 ans, retraitée de l’enseignement

À quelqu’un qui m’écrit « Mes enfants m’en ont tous voulu de ne pas m’interposer entre eux et leur père, de ne pas être partie avec eux quand il en était encore temps. Mais je n’avais pas cette force. Comme je m’étais mariée pour le meilleur et pour le pire, j’ai choisi mon mari ». Quoi lui dire de plus qu’elle ne sache pas déjà ?

Comment aider une personne qui se retrouve isolée à cause de ses agissements passés pour lui donner espoir que sa famille se rapproche d’elle, alors que plus personne ne consent à la voir, sinon qu’elle devra aller chercher ailleurs que parmi les siens des raisons pour survivre ? Ce que j’ai fait.

Il y a deux écoles de pensée. La vôtre qui donne un espoir inutile, parce que vain. Et la mienne qui choisit de dire la vérité, même si elle fait mal, pour forcer la personne à se ressaisir et à cesser d’espérer l’impossible.