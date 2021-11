Salaire à 13,50 $/h: Martin Picard défend une offre d'emploi

Une offre d’emploi en restauration pour travailler dans l’un des restaurants les plus populaires de Montréal a causé un certain torrent sur les réseaux sociaux, au cours des derniers jours.

Le réputé restaurant Au pied de cochon a récemment affiché une ouverture pour un poste de cuisinier à un taux horaire de 13,50$. Les internautes et employés du milieu n’ont pas tardé à réagir négativement en soulignant que même la chaîne de restauration rapide McDonald rémunérait mieux ses travailleurs à 15$/heure.

«Il n’y a pas un employé qui gagne 13,50$ de l’heure Au pied de cochon, s’est-il défendu à l’émission À vos affaires, sur les ondes de LCN. Ce qui est arrivé, c’est que le visa d’un cuisinier a expiré et on doit faire ces demandes-là. Dans l’appareil, on ne pouvait écrire "à partir de 13,50" donc on a mis une braquette et on a écrit "entre 13,50$ et 18$", parce que d’autres gagnent plus que ça.»

Il assure que le salaire offert à ses employés est supérieur aux 13,50$ dans l’offre d’emploi, notamment publiée dans le guichet d’emplois de Service Canada.

«On dit à partir de 13,50$, mais c’est selon l’expérience des gens et du poste, argue-t-il. Et ce qu’il faut savoir, c’est qu’Au pied de cochon il y a une convention qui fait que les pourboires sont répartis entre la salle à manger et les cuisiniers.

«À la fin de la journée, il n’y a personne qui fait 13,50$ de l’heure.»

M. Picard se dit d’ailleurs surpris de l’envergure des réactions à la suite de la publication de son annonce.

«Je ne les ai pas lues, j’ai juste compris que ça réagissait fortement. Je me suis attardé à l’essentiel à savoir pourquoi les gens réagissaient comme ça.

«Aujourd’hui je suis là pour rectifier le tir, car les gens ont une fausse perception de ce qui se passe.»

Martin Picard et son équipe sont en plein recrutement. Les postulants peuvent se manifester dès maintenant : «Si ça leur convient, on est là! Habituellement, on s’en sort bien et on a du plaisir!»

