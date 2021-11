Un début de saison en demi-teinte pour Alexis Lafrenière

Même s’il a mis fin à une disette de six parties sans récolter le moindre point en marquant face aux Devils du New Jersey samedi, le Québécois Alexis Lafrenière tarde à se mettre véritablement en marche avec les Rangers de New York.

• À lire aussi: Kakko débloque et les Rangers l’emportent

Le tout premier choix lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2020 ne compte que quatre buts et cinq points en 15 parties cette saison. Il montre donc une légère baisse de rendement par rapport à sa toute première campagne, l’année dernière, au cours de laquelle il avait totalisé 12 filets et 21 points en 56 sorties.

Incapable de s’imposer comme un incontournable pour les missions offensives, il a été relégué aux troisième et quatrième trios récemment, montrant une utilisation moyenne de 13 min 43 s depuis le début de la saison. Deux fois, au cours des cinq dernières sorties des siens, il n’a pas franchi la barre des 10 minutes.

Par ailleurs, il a passé en moyenne 1:56 sur la glace en avantage numérique chaque match, mais il est toujours en quête d’un premier point en pareilles circonstances.

«C’est sûr qu’il faut travailler, quand on dispute quelques matchs sans marquer on y pense un peu, a d’ailleurs récemment indiqué Lafrenière selon des propos rapportés par le "New York Post". Mais si vous travaillez dur et que vous faites de votre mieux chaque jour, vous n'aurez aucun regret, c'est sûr.»

Même philosophie

Mais il n’est pas question d’écarter le jeune joueur de la formation ou de le céder au club-école du Wolf Pack de Hartford, dans la Ligue américaine. Du moins, pas pour l’instant. L’organisation souhaite plutôt conserver sa philosophie axée sur le développement des jeunes.

«Niveau confiance, avec ces jeunes, vous vous souciez de ça, a expliqué l’entraîneur-chef Gerard Gallant. Il y en a trois ou quatre... [Filip] Chytil, K'Andre Miller... Ce sont de jeunes joueurs. Mais vous devez juste continuer à les faire jouer.»

Lafrenière aura certainement une motivation supplémentaire au cours du prochain match puisque le Canadien de Montréal sera de passage au Madison Square Garden, mardi.

À VOIR AUSSI