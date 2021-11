Un investissement de 6,75 millions $ pour soutenir la réussite éducative des jeunes adultes

Afin de favoriser la réussite éducative des jeunes adultes en difficulté, Québec va bonifier le Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi (CJE) avec un investissement de 6,75 millions $.

C’est ce qu’a annoncé lundi le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Ce montant permettra aux CJE de mettre en place des services de dépistage, de sollicitation, de référencement actif et d’accompagnement liés aux jeunes décrocheurs de 18 ans et plus, en vue de leur retour aux études.

Au total, le montant de l’aide financière accordée aux carrefours jeunesse-emploi (CJE) s’élève à 31 millions $ pour l’année 2021-2022.

«Les jeunes adultes de la région ont particulièrement été touchés par la pandémie alors que certains ont perdu leur emploi, arrêté leurs études ou simplement choisi de prendre soin de leur santé pendant un certain temps», a souligné par voie de communiqué Christopher Skeete, député du quartier de Sainte-Rose à Laval.

«La somme annoncée aujourd’hui permettra au CJE de la région d’offrir des services adaptés qui contribueront grandement à la réussite éducative de nos jeunes en difficulté», a ajouté le député.