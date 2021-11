Un nouveau centre de services pour les jeunes itinérants à Montréal-Nord

Après deux ans d’attente, Mission Bon Accueil ouvre les portes d’un nouveau Centre de services aux jeunes dans l’arrondissement de Montréal-Nord, qui viendra en aide à ceux vivant dans la précarité.

«Il y a des besoins qui étaient importants dans le secteur, et certains se rendaient jusqu’au Sud-ouest pour avoir des services», a expliqué Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, qui s’est dite «fière» de pouvoir compter sur de tels alliés.

Avec ce nouvel emplacement, il espère pouvoir prévenir l’itinérance chez les jeunes et favoriser leur réinsertion sociale, ainsi que de les préparer au marché du travail grâce à des stages et programmes. Un soutien individuel et personnalisé sera également offert.

«Ici, à Montréal-Nord, presque 30 % de la population à moins de 25 ans», a rappelé Sam Watts, président-directeur général de la Mission Bon Accueil. Il explique que les besoins sont particulièrement criants dans le secteur, surtout dans le contexte pandémique qui a poussé des familles vers la précarité.

Le centre est situé sur le boulevard Henri-Bourassa, au cœur de l’arrondissement, au dernier étage du Marché Bon Accueil, une épicerie gratuite de la mission inaugurée en 2019. L’ouverture de l’endroit se fait en collaboration avec la Fondation Home Depot Canada, qui a assuré une partie des fonds nécessaires au projet.

