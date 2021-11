Un spécial Fabienne Larouche pour la 300e des «Enfants de la télé»

Pour la 300e émission des Enfants de la télé, André Robitaille et Edith Cochrane déroulent le tapis rouge à l’auteure et productrice Fabienne Larouche, qui est associée à des succès du petit écran comme District 31, Fortier et Unité 9.

Hélène Bourgeois-Leclerc (Les Bougon, District 31, Toute la vie), Chantal Fontaine (Virginie), Élise Guilbault (30 vies, Cheval Serpent), Magalie Lépine-Blondeau (District 31, Sans rendez-vous), Sophie Lorain (Fortier), Julie Perreault (30 vies, Doute raisonnable) et Karine Vanasse (30 vies, Blue Moon) ont accepté l’invitation pour l’occasion.

Cette édition Tête d’affiche sera proposée à ICI Télé mercredi, à compter de 20 h.

