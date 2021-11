Une première rencontre Marchand-Plante à Montréal

Le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, a eu une première rencontre d’une heure avec son homologue de la métropole, Valérie Plante, lundi matin dans un café montréalais. Tous deux ont insisté sur la nécessaire collaboration entre les deux plus grandes municipalités du Québec.

«Notre collaboration ne fait que débuter. Nos villes jouent de très grands rôles dans le développement du Québec. Je suis heureux de voir que notre Capitale-Nationale et notre Métropole travailleront de concert. Merci», a gazouillé M. Marchand, en accompagnant son tweet d’une photo des deux dirigeants riant à pleines dents.

Notre collaboration ne fait que débuter💪 Nos villes jouent de très grands rôles dans le développement du Québec. Je suis heureux de voir que notre Capitale-Nationale et notre Métropole travailleront de concert. Merci @Val_Plante #PolMun pic.twitter.com/B92r0XEqY9 — Bruno Marchand (@brunomarchand) November 15, 2021

Interrogé par le Journal sur ce tête-à-tête qui n’avait pas été annoncée au préalable, le maire de Québec a répondu par cette déclaration : «Très heureux de cette première rencontre avec la mairesse de Montréal. Notre collaboration débute très bien et j’ai hâte de plonger dans les dossiers qui touchent nos villes. Notre discussion de ce matin vient confirmer la nécessité pour notre Capitale-Nationale et notre métropole de travailler ensemble et c’est dans cet esprit que nous sommes en ce moment, notamment sur des enjeux de logements, de crise climatique et de mobilité».

Les deux plus grandes villes du Québec ont un rôle à jouer pour accélérer la transition écologique, et pour assurer une qualité de vie optimale aux Québécois-es. Je suis certaine que @brunomarchand et moi travaillerons de concert pour que nos deux villes mènent le bal. #polmtl pic.twitter.com/jFkpiSNHtL — Valérie Plante (@Val_Plante) November 15, 2021

De son côté, Valérie Plante a également publié un tweet soutenant que «les deux plus grandes villes du Québec ont un rôle à jouer pour accélérer la transition écologique, et pour assurer une qualité de vie optimale aux Québécois-es. Je suis certaine que Bruno Marchand et moi travaillerons de concert pour que nos deux villes mènent le bal».

