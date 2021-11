Cette université québécoise est spécialement conçue pour les aînés

Saviez-vous que la stimulation intellectuelle permet de ralentir le déclin de la mémoire et d’améliorer vos capacités cognitives?

Si l’un de vos projets de retraite était de développer vos connaissances en philosophie, en sciences ou encore en histoire de l’art, sachez qu’une université québécoise de renom peut vous aider à le faire!

L’Université du troisième âge (UTA) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) facilite l’accès à l’enseignement universitaire des personnes âgées à travers un cursus de cours de haut calibre à la fois abordable et stimulant.

Des formations de qualité

Getty Images/iStockphoto

Accessible à tous – toutes les personnes sont acceptées sans préalable et sans égard au dernier diplôme obtenu –, l’UTA offre un niveau et une qualité d’enseignement qui respectent les standards propres à une formation universitaire grâce à ses formateurs passionnés et spécialisés.

De nouvelles activités de formation adaptées au mode de vie des aînés sont proposées chaque session. L’UTA travaille à développer de nouvelles formules par différents types d’apprentissages, tout en mettant à contribution l'historique personnel des étudiants. Et en plus, aucun examen, aucune lecture, et aucune évaluation obligatoire ne sont requis!

Cet automne, les cours – dont Architecture des sites sacrés: les bâtisseurs du mystère, Les mathématiques ne sont qu’un jeu et Introduction à la philosophie féminine – sont regroupés sous les thèmes suivants: Art et culture, Science, Géopolitique, Histoire, Économie, Philosophie, Santé et Sociologie.

Toujours dans l’optique de faciliter l’accès à tous, l’Université propose, depuis l’année dernière, des formations à distance et en présence. Ces dernières sont offertes dans dix sites différents, soit: Trois-Rivières, Drummondville, Batiscan, Louiseville, Nicolet, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Narcisse, Saint-Tite et Shawinigan.

Des activités intéressantes et diversifiées

Getty Images/iStockphoto

En plus des cours, l’UTA organise plusieurs ateliers tels que S’écrire et se raconter dans l’autofiction, Maîtriser vos réseaux sociaux et votre sécurité Internet ainsi que La justice et l’acte de juger. Pour la session actuelle, les ateliers portent sur les langues et la littérature, la psychologie, l’informatique et le droit.

Il est aussi possible d’assister à des conférences, dont les sujets varient de l’Introduction à l’art japonais à la Philosophie du vin, en passant par La douleur, vue et vécue par une biologiste et Les prisonniers de guerre canadiens-français en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale!

En plus d’offrir aux aînés un milieu de vie universitaire convivial et à l’écoute de leurs besoins, l’Université se démarque grâce à ses formations qui favorisent l'enrichissement de la culture personnelle et une meilleure compréhension de la société actuelle. Ses formules pédagogiques variées permettent également l'apprentissage, la créativité et la participation.

Pas étonnant que depuis plus de dix ans, l’établissement ait reçu plus de 15 000 inscriptions et offert plus de 500 activités!

Prêt à faire le saut? Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cours, ateliers et conférences que propose l’Université du troisième âge de l’Université du Québec à Trois-Rivières, rendez-vous sur le site Web de l’établissement.