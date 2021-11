À l’approche de la saison de ski, c'est la course à la main-d'œuvre dans les stations de ski de l'Estrie, qui embauchent.

L'année dernière, les stations de ski opéraient à 50 % de leur capacité, mais cette année, c'est le retour à la normale. Les Cantons-de-l’Est reçoivent plus d'un million de visiteurs par an et il faut des employés pour leur offrir des services.

Cette année, les gestionnaires des stations ont pris les grands moyens. Au Mont Sutton, le salaire d’entrée a été augmenté à 15 $ de l’heure. Au Mont Owl’s Head, un événement de recrutement a été mis sur pied au mois de septembre.

«Lors de notre événement Owl’s Head en couleurs, on a réalisé une offensive sur le terrain. On a invité les candidats à se déplacer sur place et à venir passer des entrevues avec nos gestionnaires. Pendant cet événement-là, on a engagé plusieurs candidats qui ont reçu une prime d’embauche allant jusqu’à 900 $», souligne la directrice aux ventes et marketing au Mont Owl’s Head, Katrine Scott.

Inventifs

L’embauche va tout de même bon train. Cependant, s’il manque d’employés à l’ouverture de la saison, les gestionnaires devront être inventifs. Au Mont Sutton, les dirigeants prévoient peut-être offrir des menus plus simples à préparer. De plus, ils comptent possiblement diminuer les heures d’ouverture des remonte-pentes en périphérie de la montagne.

Du côté du Mont Orford, la majorité des postes sont comblés, mais le besoin est encore présent du côté de la restauration. «On a trois points de services, donc on pourrait réduire certaines offres à certains services pour accélérer le processus et bien gérer les capacités des employés. On va aimer mieux avoir une offre qui va être constante pour nos clients, donc on va devoir faire des choix dans les prochaines semaines», mentionne le directeur général du Mont Orford, Simon Blouin.

Malgré tout, les gestionnaires des stations restent optimistes. Il reste un mois pour trouver les perles rares. Ils espèrent recevoir d’autres CV avant décembre pour ne pas avoir à en venir à ces solutions.

