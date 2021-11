TRUDEAU, Bernard



Le 11 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé Bernard Trudeau, ingénieur civil (Poly 1959), époux de Thérèse Dépôt.Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Robert Gagné) et François (Isabelle Lebrun), ses cinq petits-enfants Thomas (Valérie Dubuc), Florence, Anne-Laurence, Émile et Catherine, son arrière-petit-fils Louis, sa soeur Gilberte Trudeau s.n.j.m., sa belle-soeur Pierrette Hudon, son beau-frère Jean-Guy Dépôt ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le vendredi 19 novembre de 17h à 21h et le samedi 20 novembre de 10h à 12h. Une cérémonie funéraire aura lieu sur place à la chapelle le samedi 20 novembre à 12h (midi).